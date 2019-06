Planeaban ataques contra más elementos de la Fiscalía de Jalisco

Los ataques del viernes contra tres elementos de la Fiscalía de Jalisco forman parte de un plan que incluía al menos una decena de atentados contra otros elementos de la dependencia, indicó el gobernador del estado, Enrique Alfaro.

Por su parte, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, refirió que se tienen suficientes indicios para pensar que el grupo que organizó los ataque y que se enfrentó a tiros con más de 300 elementos de diferentes corporaciones en el fraccionamiento Villas del Edén, en Tlajomulco, preparaba ataques contra unos 15 servidores públicos.

Durante un encuentro con elementos de la Fiscalía, el gobernador señaló que esta situación no tiene precedentes en el estado y es consecuencia de la negativa de su administración a negociar con grupos criminales, como lo hicieron las anteriores.

"Este gobierno no va a entregar el estado, no lo vamos a permitir, y quienes lo hicieron en el pasado deben asumir su responsabilidad histórica; pero implica un riesgo para todos y por eso estoy aquí dando la cara, no es un mensaje que les pueda mandar a través del fiscal", dijo Alfaro ante los elementos de la Fiscalía.

Insistió en que los ataques del viernes, en los que perdieron la vida dos policías investigadores, buscaban doblegar al gobierno: "yo estaba en Chicago en una gira de trabajo que tenía programada hace tres semanas, sabían que no iba a estar, sabían que no estaría un alto mando del Ejército encargado de las tareas operativas, tenemos todos los elementos para saber cómo operaron, no fue algo improvisado".

El mandatario pidió a los elementos de la Fiscalía no reaccionar agachando la cabeza ante o ocurrido el pasado fin de semana, pues se trata de un desafío a la autoridad: “yo no voy a permitir que mi estado sea sometido por un grupo de delincuentes y quiero que me ayuden a eso; si mandamos un mensaje distinto nos vamos a equivocar”.

Indicó que no ose trata de declarar guerras o hacer actos de valentía innecesarios, pero se comprometió a brindar a la Fiscalía todos los recursos necesarios para que sus elementos realicen su trabajo en las mejores condiciones.

