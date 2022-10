Pistoleros siembran pánico en escuela

Hermosillo.— Momentos de terror se vivieron en la escuela Primaria Mariano Silva Cortés, de la colonia El Sahuaral, en Empalme, al registrarse afuera una intensa balacera que dejó saldo de un muerto y dos heridos.

En redes sociales circula un video donde una maestra trata de tranquilizar a sus alumnos mientras se escuchan las ráfagas de arma de fuego de grueso calibre en el exterior del plantel.

“No se muevan por favor, todos abajo, no se muevan por favor, todos abajo; no pasa nada, no pasa nada”, repetía la docente a los menores al momento que se escuchaban las ráfagas.

En pocos minutos, la zona se volvió un caos debido a que padres de familia corrieron a la escuela para recoger a sus hijos.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el lugar para atender los casos de crisis nerviosa de alumnos y padres de familia que abrazados no paraban de llorar.

De acuerdo con el testimonio de varios padres de familia, una de las personas lesionadas se metió herida de bala a la escuela y tocó varias puertas para buscar refugio hasta que llegaron los servicios de emergencia.

La balacera ocurrió en una zona escolar, donde además de la primaria, hay un preescolar y una telesecundaria cerca: “Hace un momento se presentó un ataque directo contra los tripulantes de un vehículo, donde resultaron un abatido y dos lesionados en Empalme”, informó la Secretaría de Seguridad Pública en sus redes sociales.

Elementos de la Marina, la Guardia Nacional y las policías Estatal y Municipal arribaron al lugar tras los hechos para resguardar la zona.

Posteriormente, la secretaria de Seguridad estatal, María Dolores del Río, informó que se comunicó con la directora de una primaria cercana al lugar de los hechos, quien le indicó que los estudiantes “se encontraban resguardados y tranquilos”.

Sobre el ataque directo a tres hombres que se dio cerca de las instalaciones de esta primaria, la Policía Estatal indicó que detectaron armas de alto poder dentro del vehículo donde fue asesinado un hombre.

Revive polémica por simulacros

Este ataque armado se da a unos días de que un maestro de Guaymas fue apercibido por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) por realizar un simulacro de balacera con sus alumnos de primaria.

El pasado lunes se difundió un video, donde el maestro Eduardo Alcantar, de la Escuela Primaria 24 de Febrero de Guaymas, organizó un simulacro sobre una balacera, en el que les indicó a sus alumnos: “¡Abajo, pecho abajo, protéjanse!”, mientras los estudiantes se tiran al suelo.

En respuesta, la SEC consideró que es reprobable la realización de dramatizaciones sobre supuestos procedimientos de actuación ante una balacera.

“Ese tipo de improvisaciones confunde, vulnera y expone en redes sociales la integridad de nuestros menores de edad, algo que no permitiremos”, aseguró la SEC en un comunicado.

La dependencia anunció que aplicará medidas de apercibimiento a directores y docentes que distraigan la rigurosa aplicación de los protocolos aprobados a niveles federal y estatal.

“La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha elaborado un Manual de Seguridad Escolar con indicaciones para proteger a nuestros niños de la inseguridad y la violencia, donde se incluyen líneas de acción en casos de enfrentamientos con armas de fuego en inmediaciones de la escuela, donde en todo momento se resalta el apoyo socioemocional, la capacidad de seguir instrucciones y la comunicación con padres de familia”, subraya.

Sin embargo, padres de familia en el estado aplaudieron en redes sociales la instrucción que impartió el profesor.

“El maestro estuvo en lo correcto, el poder informar a los niños cómo deben actuar en estos tiempos de tanta violencia en nuestro puerto, ya no sale uno tranquilo ni a hacer las compras de la semana y las autoridades no hacen nada para evitar tanto crimen”, fue una de las manifestaciones a través de Twitter.

“Que ingenuos están, viendo la situación que estamos viviendo todo para decir que es reprobable lo que hizo el maestro estuvo en lo correcto, así todos deberían hacer lo mismo”, comentó otro usuario en redes sociales.

“La noticia dice que la SEC manda a personas profesionales capacitadas; que diga alguien cuándo han mandado a alguien a las escuelas para un simulacro de este tipo”.