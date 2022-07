Piden renuncia en gobierno de Guanajuato por criminalización

La facilidad con la que la secretaria ejecutiva de Seguridad de Guanajuato, Sophia Huett López, criminaliza a las personas asesinadas, nos dicen, le ha valido el reproche de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, que exigió junto con activistas que la funcionaria renuncie. La razón, nos explican, fueron los dichos de doña Sophia sobre el ataque armado en una fiesta familiar que dejó seis muertos y ocho lesionados, al citar que dos de las víctimas tenían antecedentes penales y los homicidas iban sobre ellos, incluso cuando la fiscalía estatal ni pío dijo sobre las circunstancias y móvil del crimen. En este sentido nos comentan que no ha faltado quien le ha pedido al gobernador Diego Sinhue Rodríguez (PAN) tomar cartas en el asunto, pues básicamente Huett se ha convertido en vocera de temas de seguridad.

De recelos y nuevos puestos

Nos cuentan desde Hidalgo que quien llamó la atención por rechazar la propuesta de sumarse al equipo de transición del gobernador electo Julio Menchaca Salazar (Morena), fue Abraham Mendoza Solís, quien dijo no a la Universidad Politécnica de Francisco I Madero. Fue en sus redes sociales, nos detallan, que el hijo del superdelegado Abraham Mendoza Zenteno hizo público su rechazo, lo que levantó más de una ceja, pues aunque señaló que “tiene otras prioridades”, no faltó quien vio recelo en la decisión, para empezar porque las “gracias” no las dio en privado, y luego porque los cercanos aseguran que su padre, el delegado, anda herido por no ser considerado para la candidatura ni para el nuevo gobierno estatal. ¿Será verdad?

Todo por la silla del Cuauh

Las corcholatas para suceder al gobernador Cuauhtémoc Blanco (PES) se abrieron de capa. Por un lado, nos cuentan, el titular de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia, Rabindranath Salazar, lanzó su sello de campaña R24, y su compañera de Morena, Margarita González, directora de Lotería Nacional, intensificó sus reuniones y recorridos en Morelos, so pretexto de promover las bondades de la institución. A ellos se suma, nos añaden, otra corcholata: el secretario de Movilidad y Transporte en Morelos, Víctor Mercado, quien aumentó las visitas al interior del estado acompañando al gobernador. ¿Estará entre ellos el elegido o estarán “chambeando” en vano?

Un solitario morenista

Desde Sinaloa nos platican que quien está que no lo calienta ni el sol es el regidor morenista de Angostura, Sinaloa, Octavio Castro Flores, ya que ni sus compañeros de partido lo han apoyado ante acusaciones de misoginia y varios delitos por parte de dos secretarías del ayuntamiento, quienes lo denunciaron por abuso de autoridad, hostigamiento laboral y privación de la libertad, luego de que, señalan, fueron encerradas en una oficina por él. Pero ahí no acaba todo, nos dicen, pues el propio alcalde Miguel Ángel Angulo (Morena) ya salió a decir que sería mejor que don Octavio solicite una licencia para separarse del Cabildo y de este modo evitar que manche la imagen del ayuntamiento. ¡Ups!