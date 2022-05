Piden a alcalde “iluminar” compra de luminarias públicas

Desde Sinaloa nos platican que “se pusieron de a peso” los juicios políticos contra alcaldes, pues ahora la diputada local Celia Jáuregui Ibarra (MC) busca llevar al paredón al alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres (Morena). Nos detallan que doña Celia exhibió la adquisición directa de más de 2 mil lámparas LED para iluminar el puerto, a un precio de 187 mil pesos cada una, con una empresa “consentida” que ha obtenido cinco contratos directos sin licitación, por lo que doña Celia pide explicaciones, pues están en juego casi 400 millones de pesos, mientras don Guillermo asegura que con la adquisición le van a dar “pilón” de luminarias y retó a sus detractores a que encuentren irregularidades. ¿Y si las hallan?

“Olvida” ómbudsman los DH

En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sonora nos cuentan que el nuevo titular Luis Fernando Rentería Barragán llegó “con la guadaña afilada”. Nos refieren que don Fernando tiene poco más de un mes que tomó protesta como presidente del organismo y ya lleva más de 20 empleados despedidos, quienes se van sin la liquidación que por derecho les corresponde, y aunque presume a los cuatro vientos ser doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Italia, nos dicen que ni siquiera revisó los perfiles o trayectoria de los despedidos, por lo que ahora está en litigio contra sus exempleados y con la zozobra de quienes se quedaron. Empezando con el pie izquierdo.

Rifles y pistolas vs resorteras

Donde “querían tapar el sol con un dedo” en Jalisco, nos comentan, es en el equipo de comunicación del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez (Morena), pero al final no le quedó de otra más que reconocer que desde hace una semana 25% de los policías municipales trabajan desarmados, debido a que no han aprobado algunos exámenes para obtener la licencia estatal de portación de armas. Nos cuentan que de plano don Alberto y sus allegados se quedaron más que sorprendidos cuando se filtraron en redes sociales varias fotos de los uniformados “armados” con resorteras o palos, lo cual no lo dejó muy bien parado y preocupó a varios por la seguridad del municipio turístico. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Se dan funcionarios “escapadita”

Los que se metieron “al ojo del huracán” en Baja California Sur, nos comparten, fueron el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), José Manuel Larumbe (Morena), y su similar municipal de La Paz, Adriana Canett, porque en las fiestas por la fundación de la ciudad, en lugar de encabezar el operativo de inspección, ambos estuvieron muy frescos en primera fila en el concierto de Ángela Aguilar. Nos relatan que ambos funcionarios mandaron a sus empleados a realizar “la chamba”, mientras ellos disfrutaron del espectáculo, por lo que varios cuestionaron ¿por qué los funcionarios gozan de privilegios y dejan de lado los “principios” de la autodenominada 4T? Así las mieles del poder.