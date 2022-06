Pide diputado que mujeres y periodistas se cuiden solitos

Quien tiene muy “mala puntería” para eso de ser diputado, nos aseguran, es el chihuahuense Francisco Sánchez (MC), pues debido a la falta de propuestas e iniciativas de leyes serias para proteger a las mujeres y al gremio periodístico, ahora está en la mira por sugerir como “solución” a la violencia y acoso que sufren ambos grupos que tanto mujeres como periodistas porten armas de fuego “para defenderse y sentirse seguros”. En este sentido, nos mencionan que la respuesta de los comunicadores de Chihuahua fue contundente y le pidieron a don Francisco mejor ponerse a trabajar en serio, legislando a favor de que las leyes de protección a periodistas se cumplan, así como de realizar las acciones legislativas pertinentes para que se garanticen condiciones dignas de trabajo a los periodistas. ¡Ups!

Góber se pasa de chistoso

Nos cuentan que, en Baja California Sur, el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) ya se pasó de chistoso, o al menos eso se comenta debido a que en cada aparición pública no pierde oportunidad de bromear y contar chistes. No obstante, nos señalan, a casi un año de gestión, varios sectores están preocupados y se preguntan si con tanta carrilla el mandatario evade los problemas de fondo, pues organizaciones civiles advierten en su gestión un repunte en el narcomenudeo, feminicidios y violencia intrafamiliar. Pero eso no es todo, nos platican, pues mientras don Víctor culpa a los gobiernos pasados de estos problemas, los casos de Covid-19 también siguen imparables en la entidad. Con tantos problemas encima nos dicen que sus detractores ya se preguntan: ¿qué le causa tanta gracia a don Víctor?

Se tambalea panismo local

Quien ya gestó una serie de fricciones en donde busca unidad, nos aseguran, fue el líder nacional del PAN, Marko Cortés, luego de que él y los líderes nacionales del PRI y PRD anunciaron que el próximo año irán en alianza para la elección a gobernador en Coahuila y el Estado de México. Justamente esta noticia, nos revelan, cayó muy mal entre la clase política coahuilense, donde desde hace meses hay quienes se han negado a aliarse, por lo que se espera la salida de importantes figuras del panismo local, quienes aseguran que sería incongruente ir junto a un partido, el PRI, al que han culpado de problemáticas como la megadeuda o las obras fantasma. ¡Ups!

El amigo del diputado

Desde Puebla nos cuentan que el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados y aspirante a la gubernatura, Ignacio Mier, ya no siente lo duro sino lo tupido, pues ser socio y amigo del accionista del diario Cambio, Arturo “N”, actualmente preso por los presuntos delitos de extorsión y uso de recursos de procedencia ilícita, fue el iceberg de su desgracia. Según nos dicen, un día sí y otro también, don Ignacio recibe malas noticias relacionadas con esta amistad, lo cual le juega desde ya en contra de sus aspiraciones. ¿Podrá contener el ventarrón?