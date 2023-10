Ciudad Juárez.— Escuelas de educación básica en Chihuahua —50% según las autoridades estatales y 98% de acuerdo con el magisterio— iniciaron ayer un paro de labores convocado por las secciones 42 y 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para exigir la entrega de los libros de texto gratuitos que proporciona la Secretaría de Educación Publica (SEP).

En recorridos realizados por EL UNIVERSAL se constató que en los planteles educativos había personal docente, pero no había estudiantes.

En Ciudad Juárez, en algunas escuelas primarias y secundarias se colocaron mantas y cartulinas, en las que padres de familia y docentes pedían la entrega de los libros.

Lo mismo ocurrió en planteles de Delicias, Cuauhtémoc, Chihuahua capital y Parral, entre otros municipios de la entidad.

“Los libros de texto son de nuestros hijos, no son un botín político”, “Padres y madres a favor de la entrega de libros de texto gratuitos”, se leía en carteles colocados en la Secundaria Federal 1, en Ciudad Juárez.

Opiniones encontradas

Aunque algunos padres de familia mostraron su apoyo a la decisión del SNTE, otros manifestaron su descontento porque, señalaron, los únicos afectados son los estudiantes.

“Yo apoyo que deben de entregar los libros, es un derecho de los niños. Hay maestras ridículas que no quieren el material, pero otras sí. Yo apoyo la entrega de libros para los hijos”, dijo Vianey Rodríguez, madre de un estudiante de primaria. En contraste, otros padres criticaron a los maestros por no poder desarrollar una clase sin los libros.

“Yo no quiero ofender a los maestros, no se trata de ofender, pero creo que no están preparados para preparar una clase. Hay mucho material que pueden tomar y basarse, y dar la clase. Esto es más política”, señaló Said, otro padre de familia en Ciudad Juárez.

Además de las opiniones de los padres, hubo algunos docentes de escuelas que se quejaron de ser obligados por el SNTE a cerrar los planteles, aun cuando algunos sí entregaron los libros de texto.

Padres de familia criticaron a los maestros por no poder desarrollar una clase sin los libros. Foto: Christian Torres / El Universal

En la escuela Emilio Carranza, la subdirectora, Elisa Espinoza, dijo que el SNTE no fue creado para cerrar los planteles a los estudiantes.

De acuerdo con lo que explicó, aunque algunas escuelas de la entidad ya tenían los libros, aplicaron esta medida como una forma de apoyo y solidaridad del SNTE hacia los planteles sin materiales.

Hasta la noche de ayer lunes, el paro de labores en los planteles de Chihuahua continuaba vigente para este martes.

De acuerdo con la Secretaría de Educación y Deporte en Chihuahua, ayer pararon 46.3% de escuelas de preescolar y no abrieron, 50% de primarias y 40% de secundarias también suspendieron labores.

Por su parte, el SNTE aseguró que fue 98% de los planteles los que se unieron al paro.

Hay que tener cordura: Maru Campos

La mañana de ayer la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, pidió a los líderes del sindicato magisterial tener cordura.

“Tiene que haber cordura dentro del sindicato y en los padres de familia. No podemos dejar a nuestros niños sin estudiar”, expresó la mandataria.

Por su parte, la Secretaría de Educación y Deporte dijo que se mantiene abierta al diálogo permanente para encontrar soluciones que permitan a la brevedad recuperar la normalidad.

Antecedentes

El pasado miércoles 11 de octubre se informó que un tribunal federal ordenó al estado de Chihuahua detener la distribución de libros de texto gratuitos, a menos de una semana de que comenzara la entrega, después de que se desechara la controversia constitucional solicitada por el gobierno del estado.

La nueva suspensión corresponde a dos juicios de amparo promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia, por lo cual la distribución de los libros de texto estará detenida por las autoridades estatales, hasta en tanto se resuelva por parte de las autoridades judiciales.

La Secretaría de Educación y Deporte en Chihuahua detalló que se trata de dos juicios de amparo, en los que ambos jueces establecieron la suspensión provisional, por lo que la autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada, la cual es la suspensión de la entrega de los ejemplares para el ciclo escolar 2023-2024.