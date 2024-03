El campo de golf Tangolunda ubicado en Santa Cruz en Bahías de Huatulco, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego fue tomado por elementos de la Guardia Nacional por instrucciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Trascendió que la toma del lugar por personal de la Guardia Nacional fue por la fuerza, de acuerdo con el medio Cuadratín Oaxaca, quien también señaló que tanto empresarios como trabajadores se han opuesto a esta medida por considerarla nociva para el puerto.

A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego se refirió al acontecimiento y dijo que: "Adivinen quién amaneció enojado y mandó a la GN a golpear al pueblo trabajador en Huatulco?. (sic)".

Aunado a ello, escribió: "Pobre pueblo al que burlescamente llaman 'bueno y sabio', contra ellos y sus derechos laborales va la GN a desposeer al sindicato de empleados locales, la represión enviada por la secretaria de gobernación… la niña esta de apellido Alcalde. Les voy a recomendar a los trabajadores que contraten a su papá Arturo Alcalde, que es EXPERTO EN DERECHO LABORAL y tiene buenas conexiones, para que la regañe. Ahora si que aquí aplica eso de acusarla con su papá".

Finalmente, el magnate remató diciendo: "Mexicanos, grábenselo bien: Para los criminales abrazos, y para los trabajadores madrazos y balazos".

La toma del campo de golf Tangolunda por personal de la Guardia Nacional ocurre después de que en su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por el adeudo fiscal de la empresa Total Play, Ricardo Salinas Pliego deberá pagar al fisco mil 700 millones de pesos, pese a admitir que no tenía muy clara la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Lo único que se quitó, de acuerdo a la resolución, de seis temas, cinco la Corte le dio la razón al SAT y uno a la empresa, de modo que no van a ser 2 mil 300 millones, o sea hay una quita de 600, pero no significa que no se va a pagar, significa que de los 2 mil 300 hay una quita de 600. Según entendemos, tienen que pagar mil 700 millones de pesos", comentó.

