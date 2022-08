Papá de gobernadora abre la boca de más

Quien “metió las cuatro de un jalón” en Colima, nos platican, fue Arnoldo Vizcaíno Rodríguez (PRD), papá de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva (Morena), pues se hizo público un audio en el que, durante un corte comercial de una entrevista radiofónica emitió comentarios homofóbicos y misóginos, algunos de ellos contra la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez (Morena), y la lluvia de críticas no se hizo esperar, por lo que se tuvo que dis- culpar públicamente. Sin embargo, nos dicen, doña Indira quiso “salir al quite” y declaró en una entrevista que no estaba de acuerdo con lo que declaró su padre; recordó que cuando ella se embarazó por segunda vez don Arnoldo le hizo comentarios misóginos y, a forma de justificación, afirmó que don Arnoldo no está suficientemente “deconstruido”. ¡No me ayude, mija!

“Caravana con sombrero ajeno”

Desde Baja California Sur nos platican que el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), en una especie de mea culpa reconoció que “el talón de Aquiles” de su gobierno son las desapariciones forzadas, pero se quiso “parar el cuello” presumiendo que en el año de su gestión han recuperado cientos de osamentas. Sin embargo, “más pronto, que aprisa” familiares de víctimas precisaron que son ellos quienes han dado con las fosas y llevan meses esperando los perros rastreadores que les prometieron, por lo que, para calmar las aguas, el secretario de Gobierno, Homero Davis Castro, les entregó una camioneta para medio saldar la deuda de apoyos, pero, nos dicen, los colectivos aseguran que el fondo sigue, pues las investigaciones no avanzan y la justicia está en espera. ¡Ouch!

Edil “ya se vio” en cinco años

Nos comparten que en Nuevo León, quien anda “volado” es el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal (PRI), pues presumió a “diestra y siniestra” una “encuesta” que lo ubica a la cabeza de “los alcaldes más importantes en México”. Sin embargo, nos explican que la tirada de don César es liderar lo que queda del PRI estatal, para “lo que se pueda ofrecer” en 2024 y, más allá de eso, apartar su lugarcito para 2027, cuando tocará renovar la gubernatura; por eso cuando don César afirma que no pagaría “por porras o evaluaciones a la medida”, más de uno sólo levanta la ceja. ¡Ajúa!

Cambio por deceso repentino

Donde hay “humo blanco”, nos comentan, es en Chiapas, pues el Tribunal Superior de Justicia del estado nombró a Guillermo Ramos Pérez como su nuevo magistrado presidente, en sustitución de Juan Óscar Trinidad Palacios, quien falleció de un aneurisma el pasado 7 de agosto, después de acompañar en un acto oficial al gobernador Rutilio Escandón Cadenas (Morena). Nos indican que en el gremio de los abogados se habla de que don Guillermo cuenta con una amplia trayectoria, pero el desafío lo tendrá en los reclamos de justicia y equidad, principalmente de pueblos originarios, colectivos y de grupos vulnerables, así como en “oxigenar” ese poder, lo que no será nada fácil, pero le dan el beneficio de la duda. ¡Qué tal!