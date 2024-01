Monterrey.- El coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso de Nuevo León, Carlos de la Fuente Flores, acusó al gobernador Samuel García Sepúlveda de presionar a integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, para obligarlos a renunciar, habiendo logrado su propósito con cinco de nueve integrantes, a fin de frenar la selección de perfiles a ser analizados para la designación del Auditor Superior del Estado, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales, que deberá realizar el Congreso local.

El diputado del blanquiazul expresó que al actuar “como un gánster de la delincuencia organizada para doblar a todos los que no piensan como él”, el gobernador violenta la Constitución al invadir o impedir la funciones del Poder Legislativo, por no hacer nombramientos o designaciones a modo y su gusto de los titulares de entidades y organismos autónomos.

También acusó que el mandatario estatal amenazó con auditorías a través del SAT-Nuevo León o Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, para obligar a renunciar a cinco de nueve integrantes del Comité de Selección de del Sistema Estatal Anticorrupción, ante lo cual dos de los que fueron amagados, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, según tuvo información.

“Todos hemos visto en los últimos días la presión que ha venido poniendo el gobernador directamente sobre los miembros del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; lo que no quiere es que no avance prácticamente ninguna aprobación de los expedientes de las personas que se inscribieron (para designar a los titulares de las entidades autónomas mencionadas), me imagino que lo que no quieren es que en esta legislatura se pueda votar”, señaló el panista.

Lee también Profeco te dice dónde reportar litros de gasolina que no son "de a litro"

Agregó que García Sepúlveda le estaría apostando “a que en el siguiente proceso electoral -a realizarse el dos de junio-, él pudiera tener el control del Congreso y poner todos a modo, lo que tanto critica es lo que está promoviendo en este momento”, dijo De la Fuente.

“Aquí lo único que estamos viendo es la mano del gobernador evitando que el Congreso pueda seguir avanzando con sus designaciones constitucionales, esta no es una designación que le corresponde al gobernador del Estado, es una designación que le corresponde al Congreso de Nuevo León, así lo marca la Constitución y él nuevamente interfiere en los procesos de la autonomía de los poderes”, expresó.

El coordinador panista comentó que García Sepúlveda ha sido puesto en su lugar por la Suprema Corte, como cuando pretendió dejar como gobernador interino al secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, desconociendo la designación de Luis Enrique Orozco Suárez, que fue designado por el Congreso, y al ser avalado éste por la SCJN, tuvo que regresar a la gubernatura, dejando de lado sus aspiraciones de ser candidato presidencial.

Sin embargo, señaló el panista, Samuel García siempre busca salirse con la suya. “Tenemos un gobernador que no entiende, la Suprema Corte lo ha puesto en su lugar en diversas ocasiones, pero él siempre busca una salida para violar la ley”, pues por ejemplo, lo acaban de emplazar para que en el término de 15 días publique el decreto aprobado por el Congreso para que la UIFE pase a la Fiscalía General de Justicia y no dependa del aparato estatal, ante lo cual el gobernador declaró que sí publicará el decreto, pero presentará otro recurso para que la UIFE permanezca como está.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rcr