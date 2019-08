Osos buscan alimentos: Protección Civil en NL sobre avistamientos en área metropolitana

Un oso irrumpió en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue captado en video a principios de la semana pasada.

Autoridades de Protección Civil del estado dijeron en entrevista con EL UNIVERSAL, que en dos semanas han tenido cuatro reportes de osos dentro del perímetro urbano, lo cual, según afirmaron, se debe esencialmente a la Temporada de la Canícula que se vivió en la entidad del 12 de julio al 20 de agosto, misma que se caracteriza por tener temperaturas superiores a los 38 grados centígrados y que hace que los mamíferos bajen en busca de agua y comida.

El video también fue difundido en el Facebook de dicho organismo público, el cual aprovechó para alertar a la población por el incremento de osos en los alrededores, y hacer algunas recomendaciones para quienes se encuentren con ellos.

El protocolo a implementar pide a los nuevoleoneses no acercarse al animal ni intentar fotografiarlo o grabarlo, no darles de comer y ante todo, guardar la calma.

No obstante, la Facultad no es la única que ha recibido la visita de osos, de acuerdo con información de Protección Civil también se ha identificado la presencia de osos en algunas casas que colindan con las faldas de los cerros en la zona de San Pedro, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ningún herido víctima del paseo veraniego de estos omnívoros.



afcl