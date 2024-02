Hermosillo.- Tras revelar el nombre de Karina Ortega, de Ecuador, como la cuarta víctima mortal del ataque armado contra migrantes en el desierto de Sonora, las organizaciones 01800Migrante exige transparencia a la Fiscalía de Sonora.

"Una ecuatoriana originaria de la ciudad de Cuenca es la nueva víctima mortal de la masacre a migrantes en Sonora, de a poco se va desvelando esta tragedia que en México la quieren minimizar", denunció la organización en sus redes sociales.

Karina es la segunda persona fallecida de Ecuador, a parte del niño Jonsi, de 4 años de edad.

El pasado 19 de febrero, el fiscal de Sonora Gustavo Rómulo Salas Chávez reconoció qué hay tres víctimas mortales tras el ataque armado a migrantes a la altura del Cerro Prieto en Sáric, durante la noche del 15 de febrero.

Al día siguiente, William Murillo, vocero de las organizaciones promigrante, publicó: "El día de hoy 20 de febrero 2024, se confirmó el fallecimiento de una ecuatoriana en la masacre de Sonora México, es de la ciudad de Cuenca, y sería la segunda víctima mortal luego del niño de 4 años".

"Además se confirmó que hay varias mujeres ecuatorianas entre las heridas en distintos hospitales de ese Estado".

Hasta el momento se han identificado cuatro personas fallecidas: el niño Jonsi y Karina Ortega de Ecuador; Ana Vidal de Perú y Wendy Carranza de Honduras.

Falta repatriar los restos y a un pequeño de 15 meses

A través de redes sociales familiares de las víctimas mortales en el desierto de Sonora han expresado su dolor.

Steren Romero padre del pequeño Jonzi de 4 años de edad, originario de Guayaquil, Ecuador, publicó un triste mensaje de despedida.

"Mi amor, mi jonzi, mi vida, mi lokito, mi chi chi, mi todo, papito esto no es verdad, te me fuiste mi rey, me dejas el corazón en pedazos, te llevaste toda la felicidad que nos diste, te amo mi niño, te amare toda la vida, ¿por qué paso esto?, Dios mío, era un niño, mi niño chiquito, me dejaste muerto en vida mi amor".

Wendy Janeth Carranza Cruz de 28 años de edad, falleció tras la agresión armada. Viajaba junto a Liam, su pequeño hijo de 15 meses de edad. Se reuniría a su esposo y a su hijo mayor que ya habían cruzado de forma ilegal a Estados Unidos, meses atrás.

La familia de la mujer fallecida busca apoyo en su país para recuperar al niño que se encuentra bajo resguardo de la asistencia social del estado de Sonora.

Adry Ortega publicó un mensaje para la joven ecuatoriana Karina Ortega.

"El día de ayer cuando recibimos la noticia el tiempo se detuvo para nuestra familia, fuiste una mujer, hermana, madre, tía y prima ejemplar".

"Nos quitaran tu sonrisa, tus ocurrencias, tus consejos. Apagaron tus sueños de superación mi negrita. La vida no puede ser más injusta y dolorosa".

"Pedimos a las autoridades que nos ayuden a traerte de vuelta acá donde te estamos esperando".

Reiteró: La familia Ortega Zambrano pide por este medio que nos ayuden a traerte de vuelta a casa".

"Las personas que te amamos aún estamos para tí, hasta que tu cuerpo esté en tu país y no en un lugar donde gente sin corazón mata a las personas que solo buscan superarse, gente humilde sin maldad con el corazón noble y guerrero como el tuyo".

"Tu alma ya está con Dios pero exigimos que tus restos regresen a donde fuiste feliz y te amaron como lo que fuiste 'la negrita más alegre'.

Angelo hermano de la peruana Ana Giraldi fue quien reportó el ataque armado a la organización 1800Migrante y pidió ayuda para localizarla, sin saber que había perdido la vida en la balacera.

Medios de Estados Unidos reportan que alrededor de 30 migrantes sobrevivientes fueron guiados por un grupo de hombres armados hasta la frontera con Estados Unidos, donde tras ser procesados fueron liberados y se encuentran con sus familias en diferentes partes del vecino país.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

