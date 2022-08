“Obra es para que no olvidemos los errores”

Sabinas.— Originario de La Cantera, Zacatecas, y radicado en Dallas, Texas, el pintor Roberto Márquez, Robenz, de 60 años, llegó hasta la localidad de Agujita para entregar a esta comunidad minera un lienzo en el que plasmó la tragedia de la inundación del pozo, donde permanecen atrapados 10 mineros.

El artista señala que la donación de su obra es una pequeña contribución para hacer conciencia de la necesidad de crear condiciones dignas de trabajo para los mineros.

“La idea nace de la importancia de venir a narrar un suceso de una forma diferente. Una obra de arte es como un ser que queda ya ahí, en la historia, esto es parte de ello y esas imágenes se pueden quedar ahí para siempre.

Leer también: Vive la Mixteca la peor sequía que se recuerde

“Es un recordatorio de un suceso difícil, pero importante. Que nos sirva como lección, y a ver si en el futuro no cometemos errores en los cuales sucedan situaciones tan drásticas”, dice a EL UNIVERSAL.

“A lo mejor esto va a ser parte de la conciencia de las próximas generaciones o en las presentes, que yo desearía que así fuera, para que no permitamos que nuestros hermanos trabajen en condiciones tan peligrosas como en este caso y que mejoremos, que esto no se repita”, expone.

La obra —que tiene una clara influencia del Guernica, de Pablo Picasso— está inconclusa, ya que la idea de su autor es esperar a que concluya el rescate de los mineros.

Obra de la comunidad

La familia del minero José Luis Mireles Argüijo escribió en uno de los espacios vacíos la leyenda: “Dios les da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Familia Mireles”.

Leer también: Decretan Área Natural Protegida de la Mariposa Monarca en Tamaulipas

Roberto Márquez, quien viste jeans y sombrero vaquero, asegura que una obra es para que se critique y se interprete.

“La obra se queda aquí, donde ya la instalé, ya es de la comunidad, sobre todo de las familias que están dolidas, los familiares de los mineros que están atrapados”, enfatiza.

Robenz aclara que la pintura todavía no tiene título, y serán los familiares y la comunidad de Agujita los que decidirán cómo nombrarla.

El pintor zacatecano ha dejado obras en tragedias como el desplome del condominio Surfside, en Miami, Florida (ocurrido el 24 de junio de 2021), y las protestas por el asesinato de George Floyd, en Minneapolis (mayo de 2020), además de participar en las manifestaciones contra el muro fronterizo impulsado por el expresidente Donald Trump.

“Me hacen la observación de si me puedo declarar un artista trágico y yo no quisiera decirlo así, mejor que la gente lo diga, si así me quieren describir”, expresa.

“¿Qué es lo que pasa?, que al mismo tiempo que estoy en esos lugares trágicos, donde no quisiera estar, no quisiera que pasara eso, al mismo tiempo voy a ver qué hago para darle un giro positivo, y una obra es elemental, importantísima, porque se queda ahí como testigo, como el mismo ángel que está ahí presente siempre, que dice: ‘Aquí estoy con ustedes’. Una obra se queda ahí para que aprendamos todos de nuestros errores”, recalca.

Robenz relata que empezó con la pintura hace 15 años, cuando combinaba esta actividad con los oficios de carpintero y plomero, pero decidió dedicarse de tiempo completo a la pintura hace apenas cinco años. “Cada vez estoy más convencido de que no solamente me gusta, conecto con la gente”, asegura.