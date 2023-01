Nuevo fiscal llega con la guadaña afilada

Desde Chihuahua nos cuentan que el nuevo fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, llegó “muy enjundioso” a su despacho, tras tomar protesta hace unos días. Nos relatan que don César trae muchas ganas de poner, acomodar y hacer ajustes sustanciales en la dependencia, y de entrada anunció que haría cambios en los fiscales de distrito y especializados. Al primero que se escabechó fue a Jesús Manuel Carrasco Chacón, fiscal de distrito en la Zona Norte, quien será sustituido por Carlos Manuel Salas, pues a don Jesús ya lo traían en la mira por el motín y fuga en el Cereso de Ciudad Juárez, pero se pronostican más ajustes, así que “a poner sus barbas a remojar”.

“El que a buen árbol se arrima...”

Desde Sinaloa nos comparten que a varios en Morena incomoda el excesivo activismo que últimamente muestra el fundador del Partido Sinaloense y exsecretario de Salud local, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en favor de las aspiraciones presidenciales del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena). Nos detallan que don Melesio organiza grupos de simpatizantes y hasta en la semana subió un video de apoyo en redes sociales, donde manda un afectuoso saludo a don Adán. Sin embargo, nos dicen, los morenistas comienzan a mirarlo con recelo, pues saben que “su tirada” es conseguir el apoyo guinda para ir por un escaño en el Senado, o lo que es lo mismo, “no da paso sin huarache”.

Elección sin alma

Nos comentan desde Tamaulipas que la elección extraordinaria para ocupar el escaño del fallecido senador Faustino López Vargas (Morena) es tan divertida “como ver secar pintura”. Nos narran que se convocó a un debate a los tres candidatos: José Ramón Gómez Leal, de Morena; Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, y a Manuel Muñoz Cano, del PVEM, pero a uno de los contendientes “le dio frío” participar y por eso tuvo que salir el vocal de la junta local del INE, Sergio Ruiz Castellot, a explicar que, como no es obligatorio el ejercicio, no tiene caso hacer un encuentro entre dos aspirantes nada más, aunque no quiso dar nombres. Lo malo es que varios prevén una pésima participación para el próximo 19 de febrero, pues de por sí “la niña es risueña y le hacen cosquillas”.