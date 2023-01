Nuevas medidas de EU causan incertidumbre

Entre esperanza y escepticismo fue recibido por migrantes que están varados en México —en Chiapas y en la frontera norte— el anuncio que dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de flexibilizar su política migratoria en favor de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

En un albergue de la colonia Bellavista de Ciudad Juárez, un grupo de migrantes venezolanos, de Haití y una mujer de Guatemala aseguraron a EL UNIVERSAL que esperaban mayor información sobre el proceso que deben seguir para cruzar de forma legal a Estados Unidos.

“Ya vimos los videos del presidente Biden, supimos lo que estaba pasando y ahora lo que queremos es más información, sólo un poco más para saber cómo hacer el proceso que, dicen, debemos hacer. No nos vamos a cruzar de forma irregular”, afirmó Daniel Rodríguez, migrante de Venezuela quien dijo tener tres meses viviendo en esta frontera a la espera de una oportunidad.

Según lo que comentaron, si es necesario esperar más tiempo en Ciudad Juárez para llegar al vecino país estarían dispuestos a hacerlo, ya que no quieren entregarse a las autoridades y perder la oportunidad de entrar de manera legal a Estados Unidos.

“No nos hemos entregado porque hoy [jueves] en las noticias dicen que esto está combinado con el Título 42, pero no sabemos si será cierto porque estamos esperando que alguien venga y nos explique este proceso. No nos vamos a entregar hasta no saber, porque nada ganamos, perderíamos todo el sacrificio que hemos hecho por estar hasta acá”, mencionó Marco Pernier, originario también de Venezuela.

Al saber que el próximo domingo el presidente Joe Biden visitará la zona de la frontera en El Paso, Texas, los migrantes anunciaron que se acercarían hasta el bordo del río Bravo para pedirle que los deje cruzar.

“Aquí vamos a estar en la frontera, que Dios le toque el corazón a [Joe Biden] y nos procesen legalmente de una vez. Nos vemos en esta necesidad por el desespero, por la necesidad de entrar, tener un ingreso y una mejor vida”, aseguraron los migrantes.

Confianza en la frontera sur

Los migrantes que están en Tapachula, Chiapas, confían en que sea positivo el anuncio del presidente de Estados Unidos.

Lisa Fernández, cubana que trabaja en un restaurante en Tapachula a la espera de obtener su estatus legal en México, afirmó que es bueno que se admita a los habitantes de la isla en este programa porque miles de sus compatriotas están saliendo de ese país con muchos problemas en su camino rumbo a Estados Unidos, y esta medida podría aliviar un poco la grave situación que están viviendo en espera de ser admitidos en esa nación.

El venezolano Jesús Manuel dijo que a pesar de que muchos migrantes obtienen asilo político o permisos migratorios en México, cuando cruzan la frontera son detenidos y deportados inmediatamente, y el anuncio de Biden sólo confirma eso.

“No creo que este anuncio vaya a resolver el grave problema, el embudo migratorio que existe en México. La gente se va a estancar aquí, hay mucha burocracia, la gente está tardando varios meses para obtener un salvoconducto y por ello habrá disturbios y afectaciones. Que sea lo que Dios quiera”, dijo quien llegó a Tapachula el pasado 20 de diciembre y apenas iniciará sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Charles, haitiano que tiene un puesto ambulante de cambio de dólares por divisas de varios países en el centro de Tapachula, manifestó su alegría: “Estoy feliz (...) porque todos nosotros los migrantes estamos luchando por una vida mejor”.

Con información de Luis Carlos Rodríguez