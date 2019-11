“No queremos perpetrarnos en el poder”, dice Bonilla tras tomar posesión

Tras tomar posesión de su cargo, el nuevo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aventó un mensaje a sus adversarios: que no pretende perpetuarse en el poder y si se queda 5 años, se someterá a la revocación de mandato.

Acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el nuevo mandatario estatal exclamó que, en su caso, se someterá a lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y es que en Baja California, el nuevo gobernador aún enfrenta una incertidumbre legal sobre el periodo de gobierno que encabezará: 2 ó 5 años.

Pero en los primeros minutos de este viernes, el todavía Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Catalino Zavala, tomó protesta a Jaime Bonilla como gobernador de Baja California para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024.

A las 23:50 horas comenzó la sesión solemne de toma de posesión del nuevo gobernador y lo último que encabezó Cartalino Zavala, pues a las 18:00 horas solicitó licencia a su encargo a partir de las 7:00 horas de este viernes, porque se va a integrar al gabinete de Jaime Bonilla como secretario de Educación.

En el salón Benito Juárez del Congreso bajacaliforniano a las 23:59 horas ingresó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a un lugar plenamente morenista y al que no asistió el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid.

Tres minutos después ingresó al salón de plenos el gobernador electo. A las 00:04 horas una escolta del Segundo Batallón de Caballería, de la Secretaría da la Defensa Nacional, ingresó para hacer honores a la bandera. Al dar su discurso, Catalino Zavala resaltó que el acto se trató de un momento histórico.

Criticó que durante los últimos 30 años, en Baja Californoa se traicionó la esperanza de los ciudadanos. "Padeciendo los peores gobiernos neoliberales que defraudaron a la población con políticas anti populares y con una profunda corrupción que ofende”.

"Hoy asistimos no solamente a una ceremonia de transición del Poder Ejecutivo, sino a un acto republicano que simboliza la transformación. Total del Estado por las libertades influyentes y democrático, un régimen por la paz, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos", aseveró.

Recurrió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, representa la Cuarta Transformación de la vida pública de las instituciones y del Estado.

"En Baja California esto lo representa el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez. Estamos haciendo historia en Baja California, es por México y es por el pueblo”.

"En consecuencia y para dar cumplimiento al mandato constitucional solicito a Jaime Bonilla Valdez proceda a tomar protesta como gobernador constitucional, ante esta soberanía y ante el pueblo de Baja California para el periodo del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre de 2024, adelante por la historia señor gobernador", puntualizó.

Resultados en un mes

Al salir del Congreso del Estado y acompañado de Olga Sánchez Cordero, Jaime Bonilla se enfrentó a una ola de medios de comunicación. "Esto es lo mejor que le pudo haber pasado a Baja California. Estamos muy contentos de que Jaime Bonilla haya ganado", mencionó Sánchez Cordero.

Cuestionada sobre el periodo de gobierno si debe ser de 2 ó 5 años, la encargada de la política interior puntualizó que lo decidirá el Tribunal federal y el Ejecutivo federal no intervendrá.

Jaime Bonilla lanzó su primer mensaje ya como gobernador del Estado. Se comprometió a que en el primer mes de su mandato se determinará si la administración sirve o no.

"Esto que estamos diciendo no son ocurrencias, ustedes al mes se van dar cuenta si este gobierno sirve o no sirve”. Agrego: "si termina en 5 años yo me voy a someter a la revocación de mandato, el pueblo pone y el pueblo quita, así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetrarnos", destacó.

Dijo que si no hace una conferencia de prensa diarios -en referencia a las matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador- sí hablará con los medios de comunicación cada semana, para que se le pregunte qué pasa en el gobierno. "No vamos a andar saliendo por la puerta de atrás, vamos a salir por la puerta de enfrente", indicó.

Bonilla Valdez manifestó estar contento por haber derrocado los 30 años de gobierno del PAN. Acusó a su antecesor, Vega de Lamadrid, de haberse negado a dejar el gobierno del estado antes de que concluyera legalmente. Por ello, apuntó, es que se seleccionó el minuto cero del día para sacar al panista del gobierno.

rcr