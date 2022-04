"No me pueden correr": Adán Augusto reta al INE y promueve revocación de mandato en Sonora 

Hermosillo.- Ante miles de participantes de la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación de cara a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se celebrará el próximo 10 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo no temer a posibles sanciones del INE.

Asistió a un evento público que se realizó a espaldas del teatro Emiliana de Zubeldia, el cual estuvo encabezado por el gobernador Alfonso Durazo; Mario Delgado, presidente del CEN de Morena; Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco; el dirigente de Morena en Sonora, David Mendoza; Ramón Flores, dirigente del PT en Sonora; funcionarios del gabinete estatal, diputados y alcaldes morenistas.

“Y como aquí hablan con franqueza y no se andan con hipocresías, aquí se los voy a platicar, cuando le dijimos al Presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo ¿y a que vas?, nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica”, le expuso.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”, expresó.

“Me dijo hay que tener cuidado no vaya a ser que te corran los del INE y le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con [Alfonso] Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador”.

El secretario de Gobernación en México dijo que “se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, como dijo Alfonso [Durazo] esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente, con la cola entre las patas”.

Todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de Reforma Electoral donde se van a ir todos esos que se llaman ahora autoridades electorales, porque además México va a ser el primer país del mundo donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones, será voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos.

“Ya basta de tanto absurdo discurso, la democracia, la participación ciudadana se queda para siempre, este ya es otro país, México ya cambió, México se transforma”.

Aquí está un pueblo de pie al lado del presidente transformador de esta nación y esto es lo menos que se merece un hombre de la altura de Andrés Manuel López Obrador, enfatizó Adán Augusto López Hernández.

ardm/rcr