“Ni todas las lágrimas devolverán a mi familia”

Un comando asesinó a una mujer y a dos de sus hijos a las puertas de su domicilio, en la colonia Purísima del Jardín, de Irapuato, Guanajuato. La familia dormía cuando hombres armados irrumpieron en sus habitaciones, los arrastraron a la calle y ahí, frente a sus vecinos, les dispararon en múltiples ocasiones.

En la banqueta quedaron los cuerpos de Claudia, de 46 años; José de Jesús y Julio, de 18 y 23 años, respectivamente, entre cartuchos percutidos de fusiles de asalto.

A las seis de la mañana de ayer, una llamada al servicio de emergencias 911 alertó a la Policía Municipal de Irapuato, sobre la presencia de hombres armados que realizaban detonaciones de arma de fuego en la calle Doctor Catarino de Aranda; al llegar al lugar, los oficiales encontraron los cadáveres de tres personas.

Se dio a conocer que los presuntos delincuentes se desplazaban en tres camionetas y se estacionaron frente a la vivienda. Unos 15 bajaron, trozaron la chapa de la puerta principal e ingresaron al domicilio. Ubicaron a las víctimas, las golpearon y luego las arrastraron hasta la calle, donde las acribillaron a balazos.

En la vivienda también estaba una menor de 14 años, a quien le perdonaron la vida.

Horas después de la tragedia, Paulina expresó su dolor por la pérdida de sus seres queridos, a quienes —dijo— les quitaron la vida por error. “Se equivocaron...”, expresó a través de las redes sociales.

“Hoy viernes 24 de enero me arrebataron la vida al arrebatarme a mi familia, a mi madre que tanto amo, a mi hermano joto, a mi carnavalito los mataron siendo gente inocente y todo por un pendejo delincuente”, escribió la adolescente.

La joven manifestó su dolor: “A mí ni todas las lágrimas del mundo me devolverán a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, no sé qué haré, me siento rota y destruida, cómo los voy a extrañar”.

Usuarios de Facebook le externaron su solidaridad y le dieron el pésame.