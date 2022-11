Nada como hacer el super... blindado por la Guardia Nacional

Nos cuentan desde Zacatecas que quien otra vez se puso de pechito a las críticas fue el general Adolfo Marín, secretario de Seguridad Pública, luego de que hace unos días fue captado realizando compras en un supermercado, al que acudió en una camioneta blindada y flanqueado por muchas patrullas de la Guardia Nacional, lo que causó gran indignación entre los ciudadanos de a pie que consideran que mientras él sí trae todo un séquito de seguridad, es el “pueblo bueno” el que termina siendo asesinado en prácticamente cualquier lugar. Pero eso no es todo, nos dicen, pues los más molestos cuestionaron cuál es el miedo del secretario, si él mismo ha dicho que en Zacatecas las cosas no están tan mal y que incluso “la criminalidad ha disminuido” con su estrategia. ¡Vaya con el doble discurso!

Durazo... ¿”duro” con los suyos?

Nos comentan desde Sonora que el gobernador Alfonso Durazo (Morena) llamó la atención, pues decidió renovar parte de su gabinete, haciendo cambios desde la Oficina del Ejecutivo, hasta el Isssteson, lo que ha dejado más de una ceja levantada y comentarios que señalan que incluso él mismo ya descubrió que su estrategia y la de sus aliados no funciona; no obstante, nos dicen, eso no es todo, pues para defenderse hace unos días el mandatario aseguró que no tiene “interés en sacudir el gobierno”, lo cual sonó sólo a justificación porque lo cierto es que la tijera ya llegó a la Secretaría Particular, el Sistema Estatal de Comunicación Social, Telemax, Secretaría del Trabajo y Cedemun, entre otros. ¿Podrá don Alfonso con el huracán de su propia gestión?

El costo de una aspiración

Quien ya no sabe cómo conseguir reflectores, tocando puertas por todos lados para conseguir quién hable de él, nos platican, es el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda (PRI), quien insiste en ser el candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila en 2023. El tema, nos revelan, es que mientras su partido perfila a otros gallos, don Román no se da por vencido y ha recurrido a importantes gastos en promoción, sin que quede claro si son con cargo al erario o a su bolsa y, sobre todo, sin que él mismo mida lo que los malos manejos de dinero público y promoción adelantada perjudican a una candidatura. ¡Ups!