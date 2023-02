Mujeres a seguir: El arte y el activismo, la misión de “Moon Venture”

San Luis Potosí.— Aún sin voz y sin palabras, los muros se han convertido en el lienzo perfecto de Montserrat Ventura para gritar la furia y la rabia de las mujeres que día a día se enfrentan a algún tipo de violencia, esa misma que ella ha vivido en carne propia y la ha marcado.

El trabajo de esta joven originaria de San Luis Potosí, que gira en torno a la lucha feminista, ya rebasó fronteras; la revista Forbes la nombró en 2022 entre los 100 mexicanos más creativos. Ella es una mujer a seguir en 2023.

Moon Venture, como es conocida en el mundo artístico, recuerda que la ilustración ha estado presente desde su niñez.

Desde pequeña comenzó a dibujar y eso la llevó a estudiar diseño gráfico en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde concluyó su carrera en 2020, en plena pandemia por el Covid-19, un tiempo que para ella fue inspirador y vivaz, pues comenzó a crear ilustraciones para sí misma, cada una de ellas con el sello que la caracteriza desde su vida como estudiante, teniendo siempre a la mujer como elemento central de cada obra.

Sus ilustraciones feministas alojadas en sus redes sociales comenzaron a hacer eco, llevándola a pintar un hostal en la capital potosina, su primer mural. Ese mismo año fue a un festival en Jalisco y desde entonces no paró. El mensaje fue tan potente que le abrió puertas a audiencias que jamás imaginó.

Su experiencia, sus heridas, la violencia de la cual reconoce en algún momento también fue presa, está implícita en el discurso que retrata con cada línea y cada brochazo que la ha ayudado a sanarse y, a la par, a construir esas “nuevas figuras de la feminidad”, mujeres fuertes, guerreras, distintas, reales y empoderadas.

Revolución femenina

“Yo empecé con un tema personal haciendo estas ilustraciones. Desde que era estudiante todos mis trabajos eran temas de la energía de la mujer y, en específico, contra la violencia. He vivido cosas fuertes, he pasado situaciones innecesarias, y también las mujeres que crecieron conmigo, y la rabia de ver las noticias, toda esa rabia contenida, me hace plasmarlo”.

Las ilustraciones de mujeres en pose de lucha, otras en guerra, algunas más en descanso o incluso sólo proyectando lo que Moon describe como la “divina feminidad” se han apoderado no sólo de calles y edificios.

La joven artista celebra que la lucha femenina ha roto estereotipos y por ello estas mismas siluetas visten a marcas con las que ha colaborado, como Adidas, Netflix, MiBici, cerveza Calavera, cerveza Victoria, Benito Santos, entre muchas otras.

Para Moon la ilustración ha sido una forma de sumarse a la lucha, de presentar el contexto actual de las mujeres; en noviembre de 2020 hizo el mural Nuestros gritos seguirán ardiendo en la Facultad de Derecho de la UASLP; el diseño: dos mujeres estudiantes en llamas “vociferando”. Las imágenes fueron parte del “destape” y la visibilidad a los casos de acoso y violencia que se registran en la casa de estudios potosina.

En marzo de 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer, extendió la “furia” de la ilustración al campus de Ciudad Valles, también en San Luis Potosí, con el mural Vivas, libres, sin miedo, trabajo dedicado a las voces que se mantienen en lucha y a aquellas que se han silenciado.

La pintura de los rostros de ocho mujeres quedó acompañada de veladoras, consignas y tendederos con los nombres de víctimas de violencia de género y feminicidio en el estado potosino.

En el mismo mes, pero de 2022, en conjunto con Amnistía Internacional y las madres e hija de víctimas de feminicidio, la muralista creó en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México el mural Hasta ser escuchadas, que revive los rostros de Nadia Muciño, desaparecida y asesinada en 2004; Daniela Sánchez, desaparecida en 2015; Diana Velázquez, desaparecida y asesinada en 2017, y Julia Sosa Conde, asesinada en 2018.

“La situación en el país es terrible y no podemos quedarnos callados. Cada quien, desde nuestro lugar. El proyecto con Amnistía Internacional el 8 de marzo, una fusión y trabajo con las mamás de las víctimas de Feminicidios en la Ciudad de México fue algo muy fuerte. Yo tengo muy estudiado todo el panorama, pero estar frente a ellas fue mucho más impactante”.

Pintar para sanar y transformar

Para Moon el arte ha sido un ejercicio no sólo de creación, sino de autoconocimiento y transformación. Relata que puede distinguir a través de sus ilustraciones pasadas cada proceso y etapa que ha marcado su vida. “Antes de ser estudiante de diseño cuando dibujaba mis trazos y en la composición está una presencia muy fuerte de lo que vivía, ahora lo veo, son imágenes tristes”.

A través de la pintura con los murales ha aprendido a sanarse y ha hecho extensiva esta identificación de emociones y a su estilo trata de crear un acompañamiento para las mujeres que así lo necesiten, y está convencida de que ha llegado a la audiencia correcta, desde niñas que se sienten inspiradas, jóvenes empoderadas, madres que claman por justicia, hasta mujeres decididas a romper el silencio.

“Sé que no con una imagen voy a cambiar lo que vivimos todos los días las mujeres, pero eso es lo que hace falta en este país, que personas desde lo que hacen se preocupen por lo que está pasando e intenten levantar la voz y empezar por uno mismo, llegando a las personas alrededor. La única forma es visibilizando lo que ocurre”.

Gracias a ello, describe que hoy en día la mujer mexicana es más fuerte y está decidida a reclamar cada espacio que por años en cada área le fue negado. “Ya no es tan fácil para el machito pasar por encima de una”, añade.



Muralismo feminista por el mundo

En 2022 Moon Venture se convirtió en la única mexicana acreedora a la beca otorgada por el Instituto Europeo Design por medio del programa de encuentro creativo que tiene la Cámara de Comercio Italiano en México.

Además de continuar con su preparación profesional y artística, inmortalizó espacios públicos en festivales e intervino un hotel de arte urbano en Alemania, el cual cuenta con trabajos de artistas de todo el mundo.

El arte mexicano que Venture realizó en este gran lienzo es una muestra de la diversidad femenina, conformado por seis rostros de mujeres con rasgos de origen de distintas partes del mundo.

“Creer y crear” es la filosofía cotidiana de la joven potosina, que a sus 28 años de edad logró convertirse en la directora de arte del Hola Mexico Film Festival; sus diseños de mujeres, símbolos y colores de la cultura mexicana fueron parte de la composición visual que se exhibió por todo Estados Unidos en lugares como Los Ángeles y Hollywood en el paseo de la fama.

“Quizá ha sido un camino no muy largo, pero me he entregado por completo y ha dado fruto. Yo pongo todo el corazón y mi pasión a cada proyecto y cada oportunidad de crear. El festival, que fue algo muy grande, fue cansado, duro, pero el resultado ha sido muy gratificante”.

El arte y activismo

Hacer activismo desde el arte ha sido una puerta que abrió de forma involuntaria siguiendo su pasión, y aunque asegura que existen un par de generaciones antes de artistas conjugando ideales con el muralismo cree que en la actualidad en México hay un auge que está marcando un precedente para que cada vez más personas estén “creando sin temor”, porque ahora si las instituciones o el gobierno no abren los espacios “la propia gente te los abre” en sus negocios, en sus casas, en festivales, mercados y movimientos emergentes que están dispuestos a consumir las nuevas propuestas.

“Yo sólo puedo decir que nunca hay que dejar ir esa pasión y si con ello dejas una huella positiva en alguien es porque vas en la dirección correcta, eso te lleva a lugares y situaciones que no imaginabas. Cuando trabajas con pasión lo más bonito es poder compartirlo con las personas”.