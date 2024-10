Cuernavaca, Mor.- Desde el interior del penal femenil de Atlacholoaya alertaron sobre un posible enfrentamiento entre mujeres privadas de su libertad, en protesta por los privilegios que brinda la directora Diana Inés Hernández Román a algunas mujeres.

El propósito de la directora, acusan familiares de mujeres internas, es mantener un grupo de autogobierno para controlar la situación en el penal y así justificar la continuación en el cargo.

Un grupo de internas inconformes con la situación denunciaron que la directora castiga y encierra a las mujeres privadas de su libertad que supuestamente cometen una falta al reglamento, aunque no las presenta ante el Comité Técnico, como lo establece la norma.

“No permite llamar, ni comprar en tienda, no podemos trabajar y cuando somos presentadas en Comité (Técnico), a algunas nuevamente las castiga”, denunciaron en un escrito entregado a EL UNIVERSAL.

Penal de Atlacholoaya, Morelos. Foto: Archivo / Cuartoscuro

También afirman que cuando en el penal se daña la bomba de agua, los focos, el tinaco, u otras cosas de uso diario, la directora avisa que las internas deben pagar los trabajos de reparación o comprar los artículos.

Señalan también que hay goteras en el área de locutorios y en las áreas técnicas y no hay medicamentos para las internas que se enferman, y la atención médica depende de su estado de ánimo.

“Las personas privadas de la libertad Herlinda “N”, Claudia “N”, Adelfa “N”, Nora “N”, entre otras, no quieren que la Directora se vaya porque reciben privilegios, y nos mantienen sometidas porque cualquier cosa que escuchan se lo comunican, y la directora comienza con amenazas y sobre todo encierro e incomunicadas, necesitamos que quede asentado que son el Autogobierno aquí”, afirman en su escrito.

Ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, afirmó que trabajan sobre la reestructuración del sistema penitenciario.

“Estamos empezando y al día de hoy tenemos que tener muy claro, que no de la noche a la mañana no vamos a acabar, por eso informe que las acciones de dignificación para los familiares de las personas privadas de la libertad son muy importantes. Al día de hoy no se tenía un control sobre el ingreso de las personas”.

— ¿Se va a mantener a la directora del penal femenil?

“No. A ver. Esto no lleva a quitar o no a las personas. Esto lleva primero a tener a las personas certificadas que van a tener bajo sus funciones las nuevas encomiendas, porque estas personas tienen que tener una gente de control y confianza”, respondió.





nro/cr