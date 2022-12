Morenista se pone navideño y “rifa” pavimentación de calles

Desde Sonora nos comentan que el alcalde de Caborca, Abraham Mier (Morena), ha aprovechado Navidad para hacerle creer a la población que sus obligaciones son un regalo. Lo anterior, nos detallan, ya que presumiendo su “generosidad” rifará la pavimentación de cinco calles en el municipio, cuyos trabajos irán acompañados de la rehabilitación de red de agua potable y drenaje. Y no, no es broma, nos explican, pues hasta hay términos y condiciones que estipulan que para participar los interesados deben llevar por escrito y firmada por los vecinos la solicitud de pavimentación. Al parecer nadie le explicó que su trabajo es obligación y no regalo.

De antojitos y abusivas

Desde Chiapas nos platican que quien está en la mira es Katyna de la Vega Grajales, titular de la Secretaría de Turismo, a quien acusan de adueñarse de la denominación de un alimento típico de Comitán llamado “pan compuesto”, al usar este nombre para un nuevo hotel, negocio de ella y su familia. Lo que más molestó, nos dicen, es que doña Katyna registró “Pan Compuesto” ante el IMPI, lo que generó dudas de si buscaba cobrar regalías a la población por el uso del mismo, y aunque al final salió a decir que sólo lo había registrado como nombre de su negocio, no faltó quien le hizo ver que es violento apropiarse de las expresiones de cultura, lucrando con ellas desde un puesto de poder. ¡Auch!

El Bronco, de político a DJ

Se acerca Navidad y en temas carismáticos nos dicen que quien no se va de la vida pública es el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien se reveló como todo un DJ al armar, por petición de sus seguidores de redes, una playlist para las posadas, aprovechando que ahora tiene tiempo libre, provocando comentarios irónicos y otros más divertidos, por su selección de música norteña a “perreo”. ¡Ojalá le hubieran salido tan bien como las playlist algunas políticas de gobierno!, se escuchó por ahí.