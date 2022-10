Morenista busca inspirarse en Londres para ayudar a indígenas

Nos comentan desde Sonora que quien está con un pie en Londres y otro en la polémica es Jesús Flores Mendoza (Morena), alcalde de Huatabampo, quien se inventó la necesidad de un viaje al extranjero so pretexto de “conocer un programa de vivienda”, que busca “replicar” con los indígenas mayos. Pero antes, nos explican, necesita de la aprobación del Cabildo, donde los regidores morenistas son mayoría y podrían respaldarlo, pero los de oposición no se han quedado callados, al criticar lo poco austero de la petición. Además, nos dicen, no faltó quien aprovechó para criticar a don Jesús por las “viviendas dignas” con baño integrado que ha hecho para los mayos en una construcción de sólo 4x4 metros cuadrados, al cuestionarle por qué en esas sí se pone austero y cuántas más podría realizar con el dinero del viaje. ¡Ups!

Acusan politiquería de don Adán

Luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó que los estados no gobernados por Morena tienen un alto índice de violencia, nos dicen que las respuestas desde las entidades no paran y ahora se sumaron Chihuahua y Guanajuato. Por un lado, nos explican, en el norte del país el secretario general de Gobierno en Chihuahua, César Jáuregui Moreno, destacó que el funcionario federal se encuentra en campaña y por ello los comentarios tan desafortunados, mientras que la gobernadora Maru Campos (PAN), más tranquila, aseguró que su administración está trabajando con hechos y no con declaraciones. En tanto, nos añaden, en Guanajuato, el mandatario Diego Sinhue Rodríguez (PAN) dejó claro que no entrará en dimes y diretes, aunque advirtió que las acusaciones tienen un tinte político porque se acercan las campañas. ¡Qué tal!

Entre críticas y gasolina

Como si fuera epidemia, nos platican que en Chiapas las alcaldías agonizan entre críticas y malos manejos. Un ejemplo, nos mencionan, es el alcalde morenista de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales (Morena), quien se molestó cuando le preguntaron por qué tiene concentrada a la policía en el parque La Marimba y no ordena operativos en colonias con alto índice de robos. Según nos dicen, además de enojarse, el munícipe sorprendió con su respuesta, al alegar que si no envía a patrullar las calles de todo el municipio es porque “se gasta mucho en gasolina”, pero ahí no quedó todo. Nos añaden que ante dicha contestación no faltó quien le reprochó que hasta en la zona donde se concentran los oficiales hay autos “cristaleados” un día sí y otro también.

La promesa del adiós

Mientras tanto, nos narran que en San Cristóbal de las Casas el pevemista Mariano Díaz es constantemente encarado, pues en cada evento público, sus gobernados aprovechan para reclamarle mayor seguridad o de plano lo abuchean, al acusar que no ven los resultados de seguridad que prometió a principios de año, cuando aseguró que si no regresaba la tranquilidad de la ciudad, entonces iba a renunciar al cargo. ¿Podrá cumplir su palabra o seguirá aguantando reclamos?