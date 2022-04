Morena y oposición se ponen de acuerdo... ¡para alargar vacaciones!

Nos dicen que en Tabasco, la tierra del edén, los diputados no tienen llenadera y no conformes con haber tomado 11 días de puente, regresaron el viernes a sesionar… pero venían tan cansados que una de las dos sesiones que celebraron duró sólo ocho minutos, tiempo en el que apenas alcanzaron a pasar asistencia, declararon quorum, dieron lectura a la orden del día y finalmente clausuraron. Lo más curioso, nos dicen, es que sin distinción de partido, y encabezados por el presidente morenista Jaime Humberto Lastra, determinaron que no había tema que discutir, siendo la primera vez que las bancadas de Morena, PRD, PRI, PVEM y MC se ponen de acuerdo. Ya veremos si este lunes sí les dan ganas de trabajar por los 50 mil pesos de salario mensual que reciben, sentados o ausentes de sus curules.

Un fiscal inquieto: recompone luto con baile

Quien no ha logrado tomar con seriedad su cargo, nos dicen, es el fiscal de la zona norte en Chihuahua, Jesús Manuel Carrasco, pues su reacción ha dejado mucho que desear ante un reciente ataque a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en Ciudad Juárez, donde un uniformado y su esposa fueron asesinados. Lo anterior, nos explican, porque en días recientes, durante una audiencia pública del gobierno estatal, al funcionario se le olvidó que estaba trabajando y sacó a bailar a una de sus colaboradoras de la fiscalía, con la música de la Sonora Dinamita que sonaba de fondo. Ojalá que así como baila, trabaje.

Convierten Senado en un ring

Nos cuentan que a los legisladores tamaulipecos de Morena y el PAN ya les quedó pequeño el ring partidista en que han convertido al Congreso de Tamaulipas y se fueron a la Ciudad de México para elevar el pleito en otro escenario: en el Senado de la República. Todo ocurrió, nos explican, en los últimos días y los primeros en llegar a la Cámara Alta fueron los morenistas, quienes, encabezados por la senadora Guadalupe Covarrubias, ofrecieron una rueda de prensa en la que pidieron que se analice la posibilidad de la desaparición de Poderes en Tamaulipas. Días después, nos añaden, aparecieron los del PAN, quienes también en una conferencia lanzaron varias acusaciones contra Morena estatal, como supuestos nexos con el crimen organizado. ¡Total, inicia otra semana y la pelea no cede!

Alcaldes, en acción

Nos cuentan que la capital queretana sigue siendo ejemplo del trabajo multidisciplinario que busca construir acciones que generen mejores resultados a la población y, desde ayer, el alcalde Luis Nava (PAN) es anfitrión de la reunión de la Asociación de Ciudades Capitales de México, que preside el edil panista de Mérida, Renán Barrera. Esta vez, nos detallan, el tema a discutir es la seguridad desde la perspectiva de la prevención, que hace falta en el país, y qué mejor hacerlo que desde los municipios. ¡Bien por los ediles!