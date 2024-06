Zacatecas.- De acuerdo con los resultados preliminares de la elección local de Zacatecas, la coalición PAN-PRI-PRD arrebató al partido de Morena el municipio de Fresnillo -tierra natal de la familia Monreal Ávila-, así como los ayuntamientos de la capital y Jerez.

Con el 99.69 por ciento de las casillas capturadas que arrojaba el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), hasta el corte de las 14:00 horas de este 3 de junio, en la elección del ayuntamiento de Fresnillo se confirma una amplia ventaja de Javier Torres Rodríguez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas, con el 50.46% de la votación.

Mientras que la candidata de la colación Morena-Partido Verde, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, obtuvo el 33.49% de la votación, equivalente a 16 puntos porcentuales de diferencia con el candidato Javier Torres.

Cabe mencionar que Fresnillo es la tierra natal y bastión político del senador Ricardo Monreal Ávila, así como del gobernador David Monreal.

Este municipio fue gobernado en los últimos cinco años por Saúl Monreal Ávila, quien ganó las elecciones de 2018, así como en el proceso electoral de 2021 cuando buscó la reelección.

Lee también: Morena gana presidencia municipal en Ciudad Juárez, diputaciones federales y senadurías

Sin embargo, desde octubre del año pasado, Saúl decidió separarse del cargo de alcalde de Fresnillo, para participar en el proceso interno de Morena en búsqueda de la candidatura al Senado, registrado en la segunda fórmula junto con Verónica Díaz Robles, exdelegada de programas sociales del Gobierno de México. Ambos resultaron ganadores en la actual elección federal.

Otro de los descalabros para Morena fue en 2 de los 3 distritos electorales locales que tiene Fresnillo, ya que en el Distrito VI, el empresario Jesús Eduardo Badillo Méndez, postulado por la coalición PAN-PRI-PRD, ganó con 48% de la votación, arrebatando el triunfo al diputado local morenista, Ernesto González que obtuvo 24% de los sufragios.

De igual manera, la coalición "Fuerza y Corazón por Zacatecas" ganó el Distrito VIII de Fresnillo con la figura del alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal.

La coalición Morena-Verde Ecologista solo logró retener el Distrito VII con su candidato Martín Álvarez Casio que obtuvo 34% de la votación, quien se desempeñó como secretario particular en el ayuntamiento de Fresnillo, durante el tiempo que gobernó Saúl Monreal.

Lee también: Morena gana gubernatura, mayoría en legislatura, diputaciones federales y Senado en Yucatán

Durante este domingo que se llevó a cabo la jornada electoral en nuestro país, mantuvimos un operativo de seguridad en todo el territorio estatal; en sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz se reporta la instalación del cien por ciento de las casillas, y hasta el cierre… pic.twitter.com/EEdBewR7qw — David Monreal Ávila (@DavidMonrealA) June 3, 2024

Le arrebatan Zacatecas y Jerez

Otras de las sorpresas para el partido de Morena fue en los comicios de los ayuntamientos de Zacatecas y Jerez, ya que solo pudo retener el municipio de Guadalupe, cuyos municipios están dentro del principal corredor electoral por ser cuatro de los municipios con mayor número de electores.

La capital actualmente es gobernada por Jorge Miranda Castro, quien buscaba la reelección postulado por la coalición Morena-Partido Verde, incluso, después del cierre de casillas de ayer, se proclamó ganador, sin embargo, al paso de las horas, los resultados le dieron el triunfo al diputado federal con licencia, Miguel Varela Pinedo, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD con el 36.13% de los sufragios.

Otro revés para Morena ocurrió en el municipio de Jerez que actualmente es gobernado por Humberto Salazar, quien en un principio buscó la reelección por otros partidos, luego de no ser favorecido por el partido guinda, ya que Morena postuló a esa alcaldía a la diputada local ex priísta María del Refugio Ávalos, pero al final el actual alcalde optó por no contender por ningún partido.

En este municipio tampoco se logró la alianza de los demás partidos de oposición, por ende, ante esas fuertes divisiones, cada partido postuló a sus candidatos, por tanto, la sorpresa la dio Rodrigo Ureño Bañuelos, abanderado del PRD, quien obtuvo 34.79% de los votos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd