Montserrat Bendimes: La justicia no se negocia, contesta Fiscalía de Veracruz a Marlon Fuentes

“La procuración de justicia no se negocia, ni se litiga en medios”, contestó la Fiscalía General de Justicia de Veracruz a la declaración de Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat Bendimes Roldán, que fue difundida en medios de comunicación.



Marlon Botas, quien lleva prófugo de la justicia más de un año, reapareció en un video difundido en Imagen Televisión, en el que se dice inocente del feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán..



El sujeto solicitó a las autoridades de Veracruz liberar a sus padres, detenidos por facilitar su fuga, y que eso le permitirá “explicar qué fue lo que pasó en realidad”.



Marlon Botas reitera que es inocente y que no fue un feminicidio, sino “un lamentable accidente”.





"Lo que la Fiscalía señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente".



La justicia no se negocia: Fiscalía de Veracruz





Horas después de darse a conocer el video de Marlon Botas, la Fiscalía estatal contestó en redes sociales que “la justicia no se negocia”.



También, afirmó la orden de aprehensión en contra de Marlon “N” por el presunto delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendimes Roldán sigue vigente y los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia “tienen un avance significativo”.



“En este caso, como en todos aquellos en los que se atenta contra una mujer, no habrá impunidad. Reitero, no negociaremos la procuración de justicia”.



La procuración de justicia no se negocia, ni se litiga en medios. — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) May 16, 2022







Lo que sabemos del feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán



-Hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021.



-Marlon Botas visitó a Montserrat, pero el encuentro se tornó violento.



Según los reportes, la golpeó brutalmente, dejándole con fracturas en cuello, brazos y un traumatismo craneoencefálico que culminó en muerte cerebral, por lo que el 23 de abril fue desconectada y declarada muerta.



-Supuestamente, los padres de Marlon se encargaron de trasladarla a un hospital sin avisar del todo a la familia de ella.



También, ayudaron a que escapara Marlon, por quien la Fiscalía General de Justicia de Veracruz ofreció una recompensa de 250 mil pesos para quien ofrezca información que lleve a la localización y captura del presunto feminicida.



-Un mes después de los hechos, los padres de Marlon, fueron detenidos en la Ciudad de México por el supuesto delito de encubrimiento en la fuga.



Los detenidos, identificados como Jorge Ignacio "N" y Diana Elizabeth "N, se les señaló de ayudar a su hijo a escapar tras haber asesinado a su novia.



Hasta el momento se han negado a colaborar para dar más información sobre el paradero de su hijo.





