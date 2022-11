Molesta en Hidalgo llegada de “emplacado morenista”

Nos aseguran que a los hidalguenses no les cayó nada bien la decisión del gobierno estatal morenista de cambiar placas para enero próximo, ni mucho menos que aún se mantengan a discreción costos y requisitos, que serán decididos por la Secretaría de Finanzas. El tema, nos explican, es que ante el aviso de que las placas, calcomanías y tarjetas de circulación actuales ya no tendrán vigencia, más de un inconforme acusó que el gasto se sumará a la cuesta de enero, mientras que otros consideraron que se busca imponer en el diseño el sello de Morena, borrando así el pasado de gobiernos priistas, como el de Omar Fayad, por lo que pidieron que al menos se acuerde de manera legal no incluir en las nuevas placas el característico color vino del partido, pues si se trata de propaganda, paga el que se beneficie. ¡Auch!

Una más al desfile de corcholatas

Nos platican desde Chiapas, que la visita de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a Tuxtla Gutiérrez, tuvo algunos altibajos, pues su anunciada conferencia magistral Políticas Exitosas de Gobierno no prendió porque se redujo a un casi informe de labores, ante una concurrencia integrada por representantes de pueblos originarios, a los que nada les representaron los avances de la metrópoli. Pero eso sí, nos relatan, la cosa agarró color cuando doña Claudia lanzó el llamado a participar en la marcha del 27 de noviembre, que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que un corito entonaba el ya conocido “presidenta, presidenta”. Al final, nos dicen, todo quedó en otra pasarela de corcholatas en Chiapas, por la que ya han transitado Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila.

De baches, fauna y banquetas

Nos comentan que a la alcaldesa de Guaymas, Sonora, Karla Córdova (Morena), poco le importa el cambio climático y el medio ambiente, pues le ha dado por pavimentar los camellones sin importar el daño que le provoca a la flora nativa que se encuentra en ellos. Ante eso, nos relatan, los guaymenses dicen que la edil morenista no da una, pues hay miles de baches en la ciudad provocados por el colapso de las tuberías de agua potable y drenaje, mientras se preocupa porque los camellones no tengan baches... ¡para Ripley!

Rommel y un clavado político

Nos cuentan que en Yucatán, el exclavadista olímpico y diputado federal por el PAN, Rommel Pacheco, llamó la atención, luego de que una serie de encuestas lo colocó como el mejor posicionado como “aspirante” a la candidatura por el gobierno estatal para 2024. Los más sorprendidos, nos platican, fueron panistas de viejo cuño, quienes consideraron muy infladas las encuestas, pues hay otros perfiles que, al menos en los corrillos blanquiazules, destacan más, al tiempo de que se sabe que las aspiraciones de don Rommel son grandes y lo mismo le gustaría ser alcalde de Mérida que gobernador, por lo que no faltó quien dejó ver que estas encuestas sólo buscan promover su imagen. ¿Será verdad?