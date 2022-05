Migración de México detiene a mexicano

En Chiapas nos cuentan que son varios los que piden explicaciones del abuso que cometieron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Nos relatan que el obrero chiapaneco Octavio Roque Velázquez fue detenido cuando viajaba en un autobús en Tapachula, porque presuntamente fue confundido con un migrante centroamericano y fue recluido en el centro de aseguramiento La Mosca, por dos días, y tras darse cuenta del error, lo liberaron, le dieron 2 mil pesos para que no comentara nada y le dijeron “discúlpanos, no pasa nada, todo tranquilo”. Sin embargo, varios se preguntan ¿por qué no intervino la delegada del INM, Paola López Rodas?, pues casualmente cada vez que pasa algún abuso así mágicamente desaparece, y vaya que es seguido.

Góber destapa a gallos guanajuatenses de AN para 2024

Más de uno se quedó con la boca abierta en Guanajuato, nos platican, por lo que salió de la reunión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN) con sus antecesores panistas Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, sin la presencia de Vicente Fox. Nos detallan que don Diego aseguró que en el encuentro de más de cinco horas dialogaron “sobre el futuro de la entidad y del país” y no tuvo el menor empacho en adelantar que varios de los presentes son presidenciables para 2024, entre ellos don Juan Carlos y don Miguel, lo cual no cayó muy bien, sobre todo entre los blanquiazules que andan haciendo su luchita. ¡Ouch!

Morenista “ni los ve, ni los oye”

La que “está dejando juntar la ropa” en Tabasco, nos comentan, es la alcaldesa de Centro (Villahermosa), Yolanda Osuna Huerta (Morena), sobre todo con el conflicto en la zona chontal del municipio. Nos explican que el año pasado, el Congreso local (de mayoría morenista) aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Municipios para que los delegados municipales no fueran electos por el voto, como se hacía, sino que cada alcalde los designe, lo cual molestó a la comunidad chontal, la cual exige regresar a una elección y amenazó con cerrar carreteras, pero doña Yolanda prefiere hacer como que “la Virgen le habla”.