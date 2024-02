Ciudad Juárez.— La vida de María (nombre ficticio por seguridad) cambió hace cinco meses, cuando uno de sus hijos fue asesinado en León, Guanajuato; su otro hijo fue desaparecido y ella fue amenazada y obligada a dejar su hogar para buscar refugio en Estados Unidos.

La mujer ahora vive en la Casa del Migrante, en Ciudad Juárez, mientras logra tener una cita en la aplicación CBP One para cruzar a Texas y estar a salvo.

Entre lágrimas, María relata a EL UNIVERSAL que antes de que mataran a su hijo, en septiembre de 2023, trabajaba en una empresa en el área de limpieza, pero luego tuvo que dejarlo todo: su casa, su trabajo y sus otros hijos.

“Anduve preguntando [sobre el motivo del asesinato de mi hijo], pero me dijeron que no preguntara nada. Allá [en León] hay mucha corrupción con la policía, incluso 15 días antes de que lo mataran los policías lo habían golpeado muy feo y ellos sabían directamente a quién iban a matar”, dice la mujer.

Explica que fue otro de sus hijos quien le avisó que debía llevar un acta de nacimiento a un hospital en León, pues su hijo de 21 años había sido baleado afuera de una vivienda; sin embargo, ya no pudo hacer nada por él.

Después, ella y otro de sus hijos comenzaron a buscar respuestas sobre el asesinato para obtener justicia, pero entonces les llegaron amenazas de personas que dijeron ser de grupos criminales. María paró su búsqueda cuando su otro hijo desapareció, entonces se vio obligada a huir a Ciudad Juárez con la intención de cruzar a Estados Unidos.

“No sé dónde está mi hijo, no sé si se escondió o no sé. A mí me amenazaron que si seguía buscando y preguntando, a mí me iban a matar, y pues ya no pregunté nada. Me persiguieron, me anduvieron siguiendo”, asegura la mujer.

María viajó en camión desde León a Juárez y desde hace un mes espera en la Casa del Migrante la cita de CBP One, ahí recibe apoyo emocional para sobrellevar la pérdida de sus hijos.

“Estoy muy enojada, muy triste, pero uno no puede hacer nada porque como uno no tiene el dinero suficiente para comprar a la autoridad, no pasa nada”, expresa.

La migración mexicana no se detiene

El caso de María es similar a lo que viven decenas de mexicanos que dejan sus lugares de origen por la violencia y la pobreza.

Francisco Javier Bueno, sacerdote y director de la Casa del Migrante, dice que aunque la mayoría de la población migrante que arriba a Ciudad Juárez es extranjera, los mexicanos también llegan con el mismo objetivo: cruzar a Estados Unidos.

“La migración de mexicanos es constante en la Casa del Migrante. Se piensa que México es el puerto a donde todos los extranjeros llegan; sin embargo, la migración dentro del país ha ido en un aumento considerable y constante, por lo que es necesario voltear a verlo”, refiere el titular del refugio.

Explica que de enero a abril de 2023 se registró un mayor número de migrantes mexicanos, la mayoría de Michoacán, que buscaban llegar a territorio estadounidense.

Para inicios de 2024 se ha mantenido el flujo de personas mexicanas que migran para cruzar la frontera, ya sea de forma ilegal o por medio de la aplicación CBP One.

Actualmente, en la Casa del Migrante habitan alrededor de 150 personas, de las cuales la mitad son mexicanos, en su mayoría originarios de Guerrero, Zacatecas y Michoacán. El sacerdote explica que las razones por las que migran los mexicanos “principalmente son problemas económicos, se habla de una pobreza extrema que muchas familias viven en poblados muy remotos, y otros mencionan la cuestión de inseguridad. Ellos y sus familias son víctimas de persecución”.

La mayoría de los connacionales que intentan cruzar a la Unión Americana buscan refugio en la Casa del Migrante para esperar la cita del CBP One, debido a que muchos tienen miedo de cruzar de forma ilegal y ser deportados, por lo que prefieren esperar e ingresar por la vía legal.

Muchos, los que huyen del crimen, dicen tener miedo de salir a las calles en Juárez y buscar empleo porque podrían ser identificados, por lo que se limitan a estar dentro del albergue.

“Algunos de ellos han sufrido algún tipo de asedio en el país, por lo que ahorita un 90% tiene la intención de cruzar y otro pequeño grupo espera aquí, en la Casa del Migrante, para establecerse en Juárez o irse a otro estado”, explica el cura.

