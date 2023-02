“Merece eso y mucho más”: tamaulipeco compone corrido en honor a Proteo, perro rescatista que murió en Turquía

Ciudad Victoria.- Cuando se enteró que en Turquía había muerto el perro rescatista Proteo, Jesús Soto Baltazar comenzó a devorar toda la información del tema y en dos horas compuso un corrido norteño en su honor.

“Señores voy a cantarles

lleno de mucha tristeza

esto pasó allá en Turquía

así es la naturaleza…

Un terrible terremoto

puso al mundo de cabeza”.

Así comienza el tema de la autoría de Jesús, quien hace 44 años nació en el municipio de Villagrán, Tamaulipas, y actualmente radica en la capital, Ciudad Victoria.

La entrevista con EL UNIVERSAL se realizó en las gradas del Estadio “Eugenio Alvizo Porras”, durante un partido oficial de la Liga Premier, entre Correcaminos y Colima.

“Actualmente mi trabajo formal es en el área de mantenimiento del club de fútbol”, comentó, “pero desde hace 19 años me di cuenta que tenía facilidad para componer corridos y lo hago habitualmente; son dos facetas totalmente diferentes pero ambas me gustan mucho”.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer uno sobre Proteo?

“La idea me nació por lo triste que me sentí cuando vi la noticia de su deceso. Se me salieron las lágrimas y en mi celular comencé a escribir la letra. Yo creo que a miles o millones de mexicanos nos ocurrió lo mismo”, respondió Jesús.

Y de inmediato aclaró: “Quiero manifestar que este tema no es con fines de lucro, mi idea solo fue de humildemente plasmar parte de su historia a manera de reconocimiento, Proteo dio su vida por salvar a seres humanos, merece eso y mucho más”.

- ¿Tú lo cantas?

“No, yo solo lo escribí y le mandé poner la música y que lo cantara un profesional. Fue un gusto personal”.

Pero Jesús, a quien muchos conocen como “El Cóndor”, explicó que para aprovechar su don si ha hecho carrera de compositor, ya con una gran cantidad de clientes que lo contratan para que les escriba temas, “pero en ocasiones cuando son situaciones especiales, como ahora, lo hago solo por gusto y no por tener alguna ganancia económica”, se sinceró.

Agregó que este gusto le surgió cuando conoció al compositor mexicano Jesús Beltrán y también a Jesús Henggler, “los considero mis maestros, por los grandes consejos que me han dado”, dijo Soto, un empleado de mantenimiento a quien le gusta contar historias al estilo tradicional norteño, “este es el verdadero corrido, para nada se compara con la nueva ola de corridos alterados que pierden la esencia y solo narran violencia extrema”.

Al concluir la entrevista “El Cóndor” se despidió compartiendo en exclusiva para EL UNIVERSAL un video del corrido “El adiós de Proteo”.



