Menor de los Monreal se suma a su hermano para 2024

Nos cuentan desde Zacatecas que, sin miedo a violar la ley electoral, Saúl Monreal (Morena), alcalde de Fresnillo, ya comenzó a promover la “candidatura” de su hermano mayor, el senador Ricardo Monreal (Morena). A través de un video, de su “opinión semanal”, nos detallan, aseguró que “ya llegó la hora” de que todos sus paisanos estén unidos para apoyar al único zacatecano que tiene “la oportunidad histórica” de llegar a la Presidencia. Estas declaraciones, nos dicen, se dan a una semana de que el senador indicó que buscará la candidatura de Morena por la Presidencia en 2024, aspiración que es vista con desdén por buena parte de sus compañeros que ya eligieron otros favoritos de la autodenominada Cuarta Transformación, ¿Ayudará la promoción de su hermano o más bien le resultará contraproducente?

De huelgas y oficio político

Nos aseguran que en Baja California Sur preocupa a más de uno la falta de oficio político del gobernador Víctor Castro (Morena) y del responsable de la política interna, el secretario de Gobierno, Homero Davis, pues a 15 días de estallada una huelga en una compañía minera en Mulegé, apenas don Homero viajó para dialogar con la empresa, y aunque don Víctor presumió estar “al pendiente” con el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y hasta con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, parece que no salieron las gestiones y no fue sino hasta que la compañía amagó con el cierre de la mina que salieron los funcionarios “disparados” para mediar. No falta el que dice que no es lo mismo ser oposición que gobernar...

Un agotado fiscal

Nos cuentan que quien no ve la hora de descanso es el fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro, pues además de tener pendiente la detención de El Chueco, en los últimos días ha tenido que dar la cara a decenas de médicos pasantes que le han estado exigiendo seguridad en las plazas a donde fueron enviados por las instituciones de salud. Por si fuera poco, algunos graciosos han soltado rumores de atentados en los últimos días en contra del exgobernador del estado César Duarte dentro del Cereso de Aquiles Serdán. Total, nos dicen que el fiscal pide un poco de reposo ya que en las últimas semanas no ha visto la luz.

Alcalde, nuevecito y en aprietos

En Culiacán, Sinaloa, nos comentan que quien se la está viendo color de hormiga es el alcalde sustituto, Juan de Dios Gámez (Morena), pues ya no encuentra excusas para justificar que no haya titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sobre todo ante el aumento de delitos en esa capital. Todo empezó, nos recuerdan, hace más de 20 días, con la renuncia del exsecretario Mauricio García, tras lo cual don Juan de Dios —quien lleva poco más de 40 días en el cargo— ha buscado que la Sedena permita que uno de sus activos ocupe el cargo, sin obtener respuesta, mientras sus gobernados le exigen que se frenen los delitos como robos a comercios, casas-habitación y a instituciones bancarias. ¿Saldrá bien librado el edil?