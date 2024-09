Tuxtla Gutiérrez.- El mecánico Encarnación Espinosa Gómez acudió a reparar un automóvil en la periferia del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, pero no regresó a casa porque hombres armados lo "levantaron" en la carretera, denunciaron sus familiares.

El pasado lunes, cerca de las 6:30 de la tarde, el hombre de 49 años salió de su domicilio en la colonia Shanká, en el sur de Tuxtla Gutiérrez, con destino a Ocozocoautla de Espinosa, donde se reunió con su ayudante, que antes se había trasladado porque no conseguía poner en marcha la camioneta.

María del Rosario Zúñiga Fonseca, esposa del agraviado, dijo que esa mañana le llamo el dueño del vehículo. "Le dijo que tenía su carro descompuesto, que si lo podía ir a checar; mi esposo mandó a su chalán que lo fuera a traer y lo arreglara en el taller.

"El muchacho fue a traerlo, cuando regresaba se volvió a descomponer y quedó en la carretera; llamó a mi esposo y le dijo que no lo pudo arreglar, éste le respondió que lo arreglaría y lo traería".

Encarnación, continuó la esposa, le dijo que lo acompañara. Cuando llegaron, el mecánico empezó a trabajar en el motor de la camioneta apoyado por su ayudante.

"En eso, se apareció una camioneta blanca, de la cual bajaron tres hombres armados. Le dijeron que subiera", narró la mujer que quedó dentro del vehículo en el que se movilizaba con su pareja.

"Vi, pues que la camioneta se detuvo. Bajaron los armados y le hablaron a mi esposo, éste les decía que no, lo encañonaron y lo subieron a la fuerza. No, no lo golpearon”.

"Quienes se lo llevaron iban con los rostros descubiertos, eran chaparros como los chiapanecos, iban con ropa verde (camuflados); de ahí retornaron, siguieron rumbo a Coita (Ocozocoautla de Espinosa)”.

En ese momento, contó María del Rosario, bajó del vehículo y se dirigió al ayudante.

"Bajé a hablar al chalán ‘¿Qué pasó?’; no que se lo llevaron a su esposo, ‘¿y ahora?’, le dije. Y ya fue que regresé a Tuxtla Gutiérrez para informar a sus familiares y a la Fiscalía”.

Los familiares de Encarnación consideraron que "el levantón" habría sido por confusión, sus clientes son lo que siempre llegan al taller, como el propietario del auto que salieron a reparar.

La esposa solicitó la ayuda del gobernador Rutilio Escandón y el presidente Andrés Manuel López Obrador "que lo busquen, que lo encuentren, que hagan todo lo posible. Que la Fiscalía siga investigando hasta que den con el paradero de mi esposo".

"Quiero decirle a las personas que lo tienen, que me lo devuelvan con vida, que él es una persona honrada, que no se mete con nadie, que nuestras cuatro hijas y yo lo amamos con el alma", clamaron.









