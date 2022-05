“Me robaron a mi único ser amado, a mi hija”

Tapachula.— “Me robaron la rosa más hermosa, a mi único ser amado, a mi única hija, ¡necesito justicia!”, exclamó durante una marcha Rosa Areli Ruiz Alegría, madre de Valeria Estefani, quien fue asesinada y abusada sexualmente, y cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en las inmediaciones de las colonias Los Llanes y La Gloria.

Valeria Estefani, de 29 años, salió el sábado pasado a las 19:00 horas a comprar la cena en la colonia Azteca, donde vivía, pero ya no regresó.

La joven era madre de dos menores de edad, una niña de 12 años y un niño de 10, quienes estaban al cuidado de Rosa Areli Ruiz Alegría.

En medio del llanto y coraje, Ruiz Alegría relató que tuvo comunicación por última vez con su hija como a las 18:30 horas del sábado, cuando le llamó por teléfono para decirle que el domingo cambiara a sus dos hijos, ya que irían de paseo con el papá, de quien estaba separada desde hace tiempo.

“Mi yerno me mandó mensajes preguntándome si sabía algo de mi hija, ya que no respondía las llamadas; yo también le llamé, su teléfono mandaba a buzón y le mandé mensaje: ‘Valeria, ¿dónde estás?, ¿qué pasó?’, pero no me contestó.

“El domingo como a las 2:00 de la mañana encontraron su cuerpo a un costado de la carretera, con golpes en la cabeza, entre las colonias Los Llanes y La Gloria”, narró la mujer.

Rosa Areli dijo que —sin acusar a nadie, ya que serán las autoridades las que le darán la respuesta— el papá de sus nietos prostituyó a Valeria Estefani cuando vivió con él, y actualmente encontraron mensajes de que la estaba acosando.

La marcha para exigir justicia por la joven también fue encabezada por Carlos Enrique Vázquez Gutiérrez, padre de Monserrat Vázquez García, de 18 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 21 de mayo.

Comenta que su hija salió de su casa, en la colonia Emiliano Zapata, sin decir a dónde se dirigía y, hasta la fecha no ha regresado. Refirió que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) no le han dado respuesta de su paradero.

También Diane Patatuchi Soriano, de 16 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 16 de mayo, luego de que salió de su domicilio en el ejido La Esperanza de este municipio. Mientras que Ingrid Yulissa Díaz García, de 20 años, fue reportada como desaparecida y es buscada por sus familiares.

Durante la marcha, hombres, mujeres y jóvenes exigieron al gobierno del estado la aparición con vida de las mujeres.