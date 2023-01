Matan a tres policías en lo que va de la semana

Zacatecas.— Cada día de esta semana ha sido asesinado un policía en esta entidad del país, situación que nuevamente la coloca “en un foco rojo” debido a las constantes agresiones.

Expertos consultados por EL UNIVERSAL alertan que los ataques a policías “no frenarán mientras impere la impunidad” en los homicidios, ya que “nunca se castiga ni se sabe quiénes mataron” a los agentes.

En lo que va del año suman cinco ataques armados contra elementos estatales y municipales. La autoridad de seguridad ha rectificado la cifra de muertos: “contabilizamos mal, son cuatro y no cinco los fallecidos”.

Lo real es que desde el lunes de esta semana los grupos armados han matado a un elemento por día: el lunes, en el municipio de Calera, afuera de una primaria la oficial de la Policía de Seguridad Vial Sandra Espinosa murió rafagueada cuando realizaba sus tareas de vigilancia.

El martes, en la comunidad de Estación San José, en Fresnillo, Pablo Gaspar Nieto, inspector en jefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Zacatecas, fue atacado a balazos y murió mientras recibía atención médica. Ayer, en el municipio de Guadalupe, fue asesinada la oficial Damaris Villaneda Robles cuando salió de su casa.

Falta estrategia

De acuerdo con la organización Causa en Común, a nivel nacional, en promedio, cada día se asesina a 1.08 policías.

Al cierre de 2022, Zacatecas ocupó el primer lugar a nivel nacional con más elementos asesinados, con 56 elementos —52 municipales y estatales, tres de la Guardia Nacional y un militar—, por encima de Guanajuato y Michoacán.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, refiere que en los últimos dos años Zacatecas ha sido un estado muy violento, pero lo preocupante es que en 2022 se incrementó 130% la cifra de policías asesinados en relación a 2020.

Al analizar por qué no se detienen los ataques contra policías, considera que es “por la falta de estrategia en materia de seguridad” y porque “los policías están en un estado vulnerable: no tienen buenas armas ni están preparados, ni bien pagados; resulta fácil matar a un policía cuando la misma autoridad no los protege.

“Los gobernadores no están comprometidos con el tema de seguridad y del presidente [Andrés Manuel López Obrador] su única respuesta es: ‘Voy a mandar más guardias’, mientras que la respuesta del Estado es que van investigar hasta las últimas consecuencias... Y ninguna de las dos cosas suceden”.

Sobre el estado de fuerza que tiene Zacatecas frente a los grupos criminales, comparó que “mientras al Metro de la Ciudad de México se le destinan más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, Zacatecas, que es uno de los estados violentos, sólo tiene mil 420; ahí se ve la importancia del gobierno federal, es decir, ninguna.

“Las autoridades locales no están pudiendo con el problema y a las federales no les interesa entrarle al problema, mientras que el riesgo es para todos los ciudadanos”, expone.

“Un crimen que queda impune”

Alejandro Hope, analista en seguridad, considera que el principal promotor del asesinato de policías “es la impunidad, porque cuando matan a un policía debería casi paralizarse el estado y generar una persecución vigorosa. Pero si no podemos proteger a los que nos protegen, quedamos sin ningún escudo”.

Explica que “como no hay ningún tipo de reacción vigorosa de las autoridades ante un hecho de esta naturaleza, se entiende que, si se puede matar a los policías, se puede matar a quien sea (…), con eso se mandan mensajes a los adversarios que ellos tienen acceso a ese músculo que pudieran estar operando para otra banda delincuencial”.

Insistió en que asesinar a un policía es útil para el crimen de varias maneras. No descarta que estos acontecimientos pudieran tener alguna relación con el próximo relevo que se avecina en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con la salida del general Adolfo Marín y la llegada del general Arturo Medina Mayoral: “Es una posibilidad que ocurran estos asesinatos ahora, puede tener varios elementos comunicacionales”, explica Hope.

Sin embargo, María Elena Morera lamenta que “la apuesta del gobierno federal sea militarizar el país” y que cada vez haya más mandos militares en cuestiones de seguridad pública, porque no están preparados.

Agrega que “hay una crisis en cuestión de policías (…), ya no hay presupuesto para los policías, todo se le destina a los militares (...) El Ejército se va a atragantar entre el dinero y tantas responsabilidades que se le ha dado, con las que no puede cumplir”.