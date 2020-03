Matan a 3 chicas en pleno Día de la Mujer

El mismo día en que miles en todo el país marcharon para exigir el fin de la violencia de género y los feminicidios, tres mujeres fueron asesinadas en Guanajuato, Coahuila y Veracruz.

En Salamanca, Nadia Verónica, una estudiante de la Universidad Iberoamericana de León fue asesinada a balazos la madrugada de ayer en el camino a la comunidad de La Ordeña, después de llevar a su casa a una amiga.

Hace dos días, la joven colocó en sus redes sociales una publicación en la que simulaba haber sido víctima de la violencia, como parte de una campaña para hacer conciencia de la agresión que viven las mujeres en el país.

“Mami, papi y hermano, si algún día soy yo quédense con la mejor imagen de mi, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a los comentarios machistas que hablarán de mi en las redes sociales.

“Si algún día soy yo, sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida.

“Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida. PORQUE SI ALGÚN DÍA SOY YO, QUIERO SER LA ÚLTIMA. UnDiaSinNosotras #9deMarzoIberoLeon”, escribió Nadia en su perfil de Facebook.

A las 2:27 horas de ayer, el Sistema de Urgencias reportó el hallazgo de una mujer sin vida en un vehículo con diversos impactos de bala, en el camino que conduce a la comunidad de La Ordeña.

Posteriormente, la familia confirmó el deceso en redes sociales.

“Con dolor y mucho dolor les comunico que mi hija fue víctima de un asesinato, estoy destrozado, aún no lo puedo creer”, escribió su padre, Bernardo Rodríguez Saro Ortiz.

Otros dos casos

Alrededor de las 7:30 de la mañana se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un lote baldío, de Torreón, Coahuila.

Hasta anoche la mujer no había sido identificada, pero se informó que se trata de una joven de entre 20 y 25 años, de complexión delgada; vestía short gris, playera negra y tenis. También las autoridades de la fiscalía refirieron que se le apreciaron múltiples heridas.

En Veracruz, una adolescente de 16 años, que estaba embarazada, fue asesinada a tiros en Boca del Río.

La víctima fue identificada como María Magdalena “N”.

Ella estaba afuera de su domicilio con familiares cuando dos hombres llegaron, le dispararon y se dieron a la fuga.