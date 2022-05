Más víctimas: madres migrantes buscan en México a los suyos

La llegada a Chiapas de la caravana de madres migrantes, quienes durante 10 días buscarán a sus hijos e hijas desaparecidos en territorio mexicano, nos dicen, ha puesto una vez más en evidencia los grandes vacíos en los sistemas de procuración de justicia en el país, y en el respeto a los derechos humanos, que hoy están en manos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según nos detallan, el grupo integrado por 47 madres y algunos padres asegura que en 16 años de búsqueda han encontrado 370 migrantes desaparecidos, pero aún son unos 35 mil los que permanecen ausentes luego de transitar por el país en busca de llegar a EU. Al final, nos mencionan, está por verse cuál será el actuar de las autoridades chiapanecas y federales, si ante el paso de la caravana respaldarán con hechos a las madres o se quedarán mirando cómo ellas hacen el trabajo.

Ausencias en la cancha

En los pasillos del Palacio de Gobierno de Morelos nos dicen que la mayoría sabe que a partir de este lunes el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz, dejaron la “alineación”, puesto que ni siquiera aparecieron en la banca. Su ausencia en el equipo, nos dicen, fue evidente porque ninguno fue invitado por El 10, Cuauhtémoc Blanco, a la ceremonia cívica con motivo del aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla. En este sentido, nos comparten que el anuncio de su salida estaba programada para ayer, pero fue pospuesta porque era más importante resaltar la detención de El Señorón en el estado de Sinaloa.

Caso de Ángel Yael: edil en la mira

Desde Irapuato, Guanajuato, nos comentan que quien no ha logrado redimirse por su falta de sensibilidad, ante el caso de Ángel Yael, universitario asesinado por la Guardia Nacional, es la alcaldesa Lorena Alfaro (PAN). Lo anterior, nos explican, debido a que inicialmente se esperaba que doña Lorena fuera la primera en abrir las puertas de la Presidencia Municipal, ante las protestas de estudiantes y de los padres del joven, lo cual no ocurrió. No obstante, nos indican, al ver lo mal parada que iba quedando, el fin de semana su actitud dio un giro y doña Lorena acudió a la casa de los padres del Ángel Yael para ofrecerles acompañamiento, visita que presumió en sus redes sociales, para luego reprochar que el caso no es la oportunidad mediática para atacar personajes, instituciones y autoridades. ¡Qué tal!

¿La desbandada de Morena?

De manera inesperada, nos platican, fue destituido de su cargo el delegado del Infonavit en Yucatán, José Jacinto Sosa Novelo y, aunque hasta ayer no se sabía quién lo sustituirá, esa información ya generó especulaciones, pues hay quienes aseguran que la remoción de don José sería para darle cabida al expriista Enrique Castillo Ruz. En este sentido, nos explican que en los corrillos políticos se asegura que dicho movimiento, y otros más en delegaciones de dependencias federales, son parte de los acuerdos o alianzas de Morena con algunos perfiles políticos, a quienes se están llevando de la oposición. ¿Será verdad?