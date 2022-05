Más aplausos para Claudia

Fue en Durango, nos aseguran, donde se midió el agua a los camotes, pues en medio de una cerrada contienda entre la candidata de Morena al gobierno del estado, Marina Vitela, y su contrincante priista, Esteban Villegas, el mitin de cierre de campaña de la aspirante dio de qué hablar. Resulta, nos explican, que, para mostrar músculo, doña Marina estuvo acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo que llamó la atención es que, desde el público, a doña Claudia le gritaron “¡Presidenta, Presidenta!”, y a don Augusto no, lo que dejó dudas y el sabor amargo por saber de quién era realmente el mitin.

Aspiracionitis en el PAN

Nos comentan que este fin de semana llegaron los destapes en Guanajuato, luego de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez (PAN) mostró el abanico de tres presidenciables, todos exgobernadores: Carlos Medina, Miguel Márquez y Juan Carlos Romero, siendo este último quien reaccionó y de viva voz se dijo interesado, además de explicar que, aún como hoy diputado federal, ya tiene sus listas de estrategias para lanzarse a la contienda. Además, otro que no perdió la oportunidad para subirse a la palestra, pero como aspirante a góber y sin que nadie lo impulsara, fue el senador Erandi Bermúdez. ¡Cuanta urgencia para hacerse de un cargo!

De amenazas y respuestas

Nos dicen que al exalcalde de Parral, Chihuahua, Alfredo El Caballo Lozoya, parece que no le va tan bien, pues esta semana apareció una manta en la que supuestos líderes del crimen organizado aseguran que dio santo y seña de ellos a agentes de la DEA, por lo cual le piden que no se pare por ese municipio. No obstante, nos indican, fiel a su estilo, el exalcalde parralense no se quedó callado y aseguró que el mensaje amenazador en su contra no lo detendrá en su “lucha por Chihuahua”. Entre que son peras o manzanas, hay quienes no salen del ojo público.