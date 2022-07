Marcelo Ebrard es corcholata VIP en Acapulco

Quien parece que decidió entre “melón y sandía” en Guerrero, nos cuentan, fue la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez (Morena). Nos refieren que el pasado fin de semana doña Abelina no asomó ni la nariz en la visita que hizo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo (Morena), al puerto, pues argumentó que doña Claudia “no llevó ningún beneficio para Acapulco”. Sin embargo, nos dicen que este miércoles doña Abelina “es la más apuntada” para acompañar al canciller Marcelo Ebrard Casaubon (Morena), pues dijo que él sí ha llevado beneficios para ese destino turístico, “como conseguir recursos para el problema de aguas negras”. ¿Será que doña Claudia tenga que llevar algún “detallito” para la próxima?

Apagan la radio en Hidalgo

Desde Hidalgo, nos platican que varios piden “alguna cabeza” luego de que en la más reciente licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no restituyeron las cinco estaciones de radio que perdió el Sistema de Radio y Televisión Estatal. Nos recuerdan que en febrero pasado a la Dirección de Radio y Televisión estatal, a cargo de Cristian Guerrero Barragán, se le “olvidó” hacer los trámites para renovar las concesiones y aunque intentaron meter el papeleo después, el IFT no lo consideró, por lo que ahora más de uno avizoran la pérdida de varias fuentes de trabajo, de un espacio importante para el estado y de años de esfuerzo invertido. ¿Qué justificación ahora dará don Cristian?

Alcaldesa, “ni los ve ni los oye”

La que se ha vuelto en Chiapas “luz de calle, oscuridad en casa”, nos comentan, es la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda (Morena), pues cada vez que se presenta algún conflicto con los migrantes “se hace ojo de hormiga”. Nos relatan que su más reciente desaparición fue hace unos días, cuando migrantes haitianos y vendedores ambulantes se enfrentaron en batalla campal por la disputa de espacios para vender y, a pesar de que el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, pidió una mesa de trabajo urgente para que los vendedores locales y los haitianos puedan llegar a un acuerdo, doña Rosa “ni los ve, ni los oye”. ¡Qué tal!

Aplicarán alcoholímetro light

Los que tuvieron una amarga noticia, nos comparten, son los habitantes de Culiacán, luego de que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil (Morena), ahijado del gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), anunció que siempre sí habrá alcoholímetro los fines de semana pero, aclaró, no serán retenes, sino “puntos de revisión”, además de que si el conductor está ebrio tendrá la posibilidad de que una persona vaya por él y su auto para no llegar a barandilla. Nos explican que, ante las críticas de don Rubén a este tipo de revisiones, don Juan tímidamente se animó a aplicar esta modalidad light y así no quedar mal “ni con Dios, ni con el Diablo”, aunque varios no tienen buenos augurios. ¡Zas!