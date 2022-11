Marcelo, Claudia y las calaveras: un desfile de corcholatas

Nos platican que, en Chihuahua, de cara a las elecciones de 2024, en lugar de desfile de calaveras hubo uno de corcholatas morenistas y en pleno Día de Todos los Santos fue el turno del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien visitó la entidad. Según nos dicen, muy apapachado, don Marcelo se reunió con empresarios chihuahuenses en uno de los restaurantes más famosos y cotizados de la capital, en donde la conversación se centró en inversiones para la industria, sobre todo de la energía. En tanto, más a ras de calle, nos detallan que el funcionario federal fue recibido con fotos y flores de sus fieles seguidores, pues en Chihuahua el canciller ya tiene hasta clubes que lo apoyan para que sea el candidato a la Presidencia en 2024, pero la cosa no está tan sencilla, pues otros perfiles, como recientemente Claudia Sheinbaum, también han pasado con éxito por allá. ¿Quién será el siguiente en desfilar?

Rechazo, el sentir del alcalde

Desde la capital guanajuatense, nos cuentan que una aparente confrontación a voces entre el gobierno municipal y la Federación mantiene encendido el clima político. Todo empezó, nos detallan, con el alcalde panista Alejandro Navarro, quien expresó su indignación por la decisión del gobierno federal para que se construy a la nueva clínica del IMSS en Salamanca, que gobierna el alcalde morenista César Prieto, pese a la lucha que su gobierno hizo para que la obra quedara en la capital. Pero eso no es todo, nos dicen, pues hubo quien recordó que hace meses don Alejandro también reprochó que el INAH le negó el permiso para la construcción del nuevo museo de las Momias de Guanajuato, por lo que ahora, con el silencio de la Federación, hay quienes se preguntan si todo es berrinche del alcalde o, como dicen por ahí: “Cuando el río suena, es porque piedras lleva”.

De motonetos y promesas

Donde las cosas van de mal en peor, nos platican, es en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, municipio gobernado por el pevemista Mariano Díaz Ochoa, pues ni por la víspera de Día de Muertos “los motonetos” y hombres armados dieron tregua a la población, atemorizando con balaceras y bloqueos carreteros en varios puntos para exigir la liberación del dirigente de la organización Raíces fuertes de El Pinar, Pablo “N”, quien fue detenido por homicidio calificado. Y aunque no hubo víctimas, porque la población se refugió en sus viviendas y centros comerciales, además de que ayer el detenido fue vinculado a proceso, no faltó quien criticó las pocas acciones de prevención por parte de don Mariano, quien da palos de ciego en seguridad, aun cuando prometió que si no daba el ancho renunciaría. Ni duda cabe de que el político del PVEM, en Día de Muertos, de lengua se come más de un plato...