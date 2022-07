Madre clama le regresen el cuerpo de su recién nacida

Ciudad Victoria.— A una semana de la desaparición del cuerpo de una bebé del Hospital General de Ciudad Victoria, la señora Evelyn Rangel imploró a las autoridades una sola cosa: “Lo que quiero es el cuerpo de mi hija”.

El pasado 12 de julio, en dicho hospital, la bebé de Evelyn Rangel (de ocho meses) nació sin vida. Según directivos, el cuerpo fue llevado a las gavetas del anfiteatro. Dos días después, la funeraria que contrató la familia acudió al sitio para recoger el cuerpo de la menor, pero ya no estaba en su gaveta, por lo que se levantó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde entonces, sus familiares han vivido una pesadilla ante esta situación y alzaron la voz en busca de ser escuchados por las autoridades, y solicitaron el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Leer también: ¡Lo logró! Matías quien vende churritos para ir a la F1, conocerá a “Checo” Pérez

La señora Evelyn narró que sí vio el cuerpo de su bebé cuando nació sin vida, y le indicaron que se la iban a entregar cuando la dieran de alta.

“Yo lo que quiero es el cuerpo de mi hija, le hago un llamado al gobernador, que no me deje sola, que me ayude”, expresó.

Uno de los familiares de Evelyn, Elías Hernández, afirmó que esta situación tiene a la familia muy mal y están buscando apoyo para trasladarse a la Ciudad de México para solicitar ayuda en el Senado y al presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Hasta el momento, la fiscalía estatal no ha ofrecido información sobre avances del caso.

Leer también: Con miedo a morir, pasantes de Medicina: 5 testimonios

Héctor Díaz Guzmán, director del Hospital General, explicó que desde la desaparición del cuerpo de la recién nacida de la gaveta del nosocomio, ordenó una investigación interna, con todas las áreas responsables.

Detalló que, luego de acompañar a la familia a interponer la denuncia, agentes de la fiscalía estatal han interrogado a unas 38 personas que laboran en el hospital, además de que se analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las diferentes áreas del hospital.