Los Salgado y Figueroa “hacen match” en el mes del amor

Donde pegó fuerte el amor y la amistad, nos cuentan, fue en Guerrero, donde Cupido hizo de las suyas. Nos recuerdan que, en campaña, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) y su papá el senador Félix Salgado Macedonio (Morena) despotricaron contra el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer (PRI) y hasta prometieron que cambiarían el nombre de su pueblo natal Huitzuco de Figueroa. Sin embargo, en esas ironías de la vida, los Salgado estuvieron departiendo muy contentos con don Rubén, con el senador Manuel Añorve Baños (PRI) y con el alcalde de Iguala, David Gama Pérez (PRI), entre otros invitados a la inauguración del obelisco El Renacer, en Iguala, donde no hubo malas caras, por el contrario, todo fue pura cordialidad. ¿Será el inicio del PRIMor en el estado?

Más fiesta que seguridad

Al que “la realidad le dio un bofetón” en Zacatecas, nos platican, fue al alcalde de Jerez, José Humberto Salazar Contreras (Morena), pues en un acto para anunciar las actividades de La Jerezada (similar a la Pamplonada), una madre interrumpió la presentación de don Humberto e imploró ayuda para localizar a su hija desaparecida y acusó que ninguna autoridad hace algo para buscarla. Sin embargo, nos detallan que tal parece que en el estado la prioridad es la fiesta, pues mientras eso ocurría en Jerez, el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Medina Mayoral, participaba en el anuncio “con bombo y platillo” del Festival Cultural de Zacatecas en Semana Santa, donde don Arturo garantizó la seguridad en carreteras. ¡Que siga la fiesta!, ¿que qué?

Funcionario tiene su “secretito”

Muy discreto y apostándole al olvido en Hidalgo, nos comparten que anda el exdirigente del PT, Arturo Aparicio Barrios, quien ahora despacha como director de programas estratégicos y evaluación de la Sedagro. Nos indican que don Arturo fue detenido en 2018, acusado de golpear a su expareja, a quien dejó por un tiempo en silla de ruedas, pero su jefe, el titular de la dependencia, Napoleón González Pérez (Morena), no considera que ese antecedente sea importante y aseguró que no ha sido procesado y no hay sentencia en su contra que lo considere culpable, por lo que lo mantiene en el cargo. ¡México mágico!