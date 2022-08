Los Salgado “no ven, ni oyen” a las alcaldesas de su partido

Desde Guerrero nos platican que cada vez es más evidente la diferencia entre los Salgado con las alcaldesas morenistas de Acapulco y Chilpancingo, Abelina López Rodríguez y Norma Otilia Hernández Martínez, respectivamente. Nos detallan que a últimas fechas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) ha encabezado eventos de entrega de apoyos y arranque de obras en la capital del estado y el puerto, donde no han sido requeridas doña Otilia y doña Abelina, a quienes no les quedó de otra más que “apechugar” y hacer eventos por su cuenta, aunque doña Abelina aplicó la de “mi pecho no es bodega” y acusó que el proceso interno de Morena fue una elección de Estado, “donde hasta los guaruras anduvieron operando para que ganaran los candidatos de los Salgado”. ¡Qué tal!

Edil busca “manto” presidencial

Quien “anda buscando una buena sombra para no quemarse” en Sinaloa, nos cuentan, es el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres (Morena), pues el pasado fin de semana trató de aprovechar la visita de su “viejo amigo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para intercambiar saludos y mensajes, pero ni con eso se logró colar como invitado a los actos oficiales. Lo que le quita el sueño a don Guillermo, nos revelan, es que en el Congreso local hay diputados de su partido que lo quieren llevar a juicio político por un contrato que hizo de más de 400 millones de pesos por unas luminarias, además de un presunto aumento del endeudamiento municipal, que ponen al ayuntamiento al borde de una crisis financiera. ¿Será que por eso don Guillermo busca amparo en las viejas amistades?

Golean a equipo de góber

A los que no le salieron las cuentas en Hidalgo, nos comentan, fue al grupo operativo del gobernador electo Julio Menchaca Salazar (Morena), pues en la elección de la nueva dirigencia estatal de Morena, les fue como al Cruz Azul y perdieron por “goliza”. Nos explican que el llamado Grupo Universidad les ganó la presidencia del Consejo Estatal, con la alcaldesa de Tepeapulco, Marisol Ortega López, además de la presidencia del comité con el experredista Marco Antonio Rico Mercado, entre otros puestos clave, como las secretarías de Organización, Formación y la General, aunque algunos consideran que esto sólo fue el primer round, pero no descartan que habrá varios “jalones de orejas”. ¡Ouch!

Tumban a tres consejeros

Donde quedaron más dudas que respuestas, nos comparten, fue en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, luego de la separación de tres de los siete consejeros electorales por omisión, ordenar de forma indebida la entrega de prerrogativas a un partido político, y por dilación en el cumplimiento de una resolución. Nos platican que el colmo fue que una de las quejas para suspender a los consejeros Javier Arias Casas, Isabel Guadarrama Bustamante y Enrique Pérez Rodríguez fue presentada por el Partido Social Demócrata (PSD), el cual ya hasta desapareció y deja ver el interés en esos procesos.