Saltillo.— El gobierno de Coahuila ha pagado 57 mil 168 millones 90 mil 139.79 pesos desde 2011 hasta 2022 por lo que se conoce como el “servicio de la deuda”, es decir, el monto total por los préstamos, así como los intereses, comisiones y otros gastos derivados de los créditos solicitados a largo plazo, según una revisión hecha a las cuentas públicas.

Esta cantidad significa que se han gastado 21 mil 422 millones 64 mil 302.79 pesos más de lo que se debía en 2011. Y la deuda sigue intacta.

En estos días, el Congreso local autorizó al gobierno del estado a buscar opciones para reestructurar la deuda a largo plazo, decisión que fue criticada por diputados de oposición. El legislador Rodolfo Walss refirió en tribuna que cuando inició la deuda era de 36 mil millones de pesos y se sigue debiendo lo mismo.

De acuerdo con la Cuenta Pública de 2022, al finalizar ese año todavía se debían 36 mil 285 millones 681 pesos de deuda bancaria, es decir más de lo que se debía al final de 2011, a pesar de que se han pagado los más de 57 mil millones de pesos en 12 años.

Lee también: Familiares y colectivos feministas exigen aparición con vida de Cassandra Isabel

“Patear el balón”

El tema de la megadeuda de Coahuila fue uno de los principales asuntos que tocaron los candidatos en la reciente elección en el estado, donde el candidato Manolo Jiménez, de la alianza PRI, PAN y PRD, se alzó con la victoria por 35 puntos de diferencia.

Sin embargo, las cifras dichas por los aspirantes durante la campaña fueron muchas. Armando Guadiana, de Morena, dijo que se pagaban 4 mil 500 millones de pesos de intereses. El candidato Lenin Pérez mencionó que se habían dado casi 40 millones de pesos a la deuda, y Ricardo Mejía Berdeja afirmó que se pagaba un millón de dólares al día de intereses “agiotistas”, y que la deuda ya se había pagado una vez y medio.

De acuerdo con los datos de las cuentas públicas y los avances de gestión financiera, los más de 57 mil millones de pesos que se han gastado significa que sí se ha pagado más de una y media vez la deuda.

Por tema de amortización a capital, es decir, el pago que se hace para la disminución gradual de la deuda, el gobierno de Coahuila ha pagado 13 mil 47 millones 620 mil 139.37 pesos en 12 años; sin embargo, debido a las reestructuraciones de la deuda con los bancos, el abono a capital no ha impactado.

Daniel González, economista coahuilense, dijo que los proyectos de refinanciamiento sólo han servido para “patear el bote hacia el futuro”, pero sin resolver la problemática. “Todavía no la pagamos y la vamos a seguir pagando dos generaciones más. Se han pagado intereses y no la hemos podido bajar”, indicó.

De hecho, por el tema de intereses, comisiones, gastos de coberturas u otros gastos generales por el tema de la deuda, el gobierno ha gastado 40 mil 371 millones 672 mil 531.32 pesos desde 2011. Es decir, que por intereses y comisiones se pagaron en 12 años más de lo que se debía en un inicio.

Lee también: Camiones de volteo ocasionan dos accidentes en Chiapas; dejan 6 personas muertas

Pagos por sexenios

El año que más se ha pagado por el servicio de la deuda ha sido 2022, cuando se pagaron 7 mil 322 millones 65 mil 112.11 pesos, según la revisión hecha por EL UNIVERSAL a los datos de las cuentas públicas.

En 2011, el último año de la administración del exgobernador Humberto Moreira, que concluyó el exmandatario Jorge Torres, preso en Estados Unidos, se pagaron 3 mil 598 millones 201 mil 685.62 pesos y se heredó una deuda de 35 mil 746 millones 25 mil 837 pesos.

En el periodo de Rubén Moreira, hoy coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, se pagaron 25 mil 599 millones 23 mil 196 pesos por concepto del servicio de la deuda, mientras que en cinco años del gobierno de Miguel Riquelme se han pagado 27 mil 970 millones 865 mil 258.17 pesos.

Lee también: Jornada violenta en Chilpancingo: Atacan a balazos a transportistas; hay cinco choferes muertos

Aunque en el caso del gobierno de Rubén Moreira, únicamente se pagaron 3 mil 546 millones 955 mil 828.20 pesos al capital, con el actual gobernador se han cubierto 9 mil 500 millones 664 mil 301.17 pesos.

Mientras que Rubén Moreira heredó una deuda a largo plazo de 37 mil 250 millones 194 mil pesos, se espera que la deuda que herede Miguel Riquelme sea de menos de 36 mil millones.

El pasado lunes 19 de junio, el gobernador Miguel Riquelme aseguró que se “fortaleció” financieramente al Estado en estos seis años, y justificó que no pudo abonar al capital porque no se podía.

“No pagué ni un peso a capital porque no se podía, no porque no quisiera”, dijo.

Anteriormente, el 8 de mayo, Riquelme refirió que sería el próximo gobernador, en este caso Manolo Jiménez, a quien le tocará pensar en reducir el capital de la megadeuda.

Según datos de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, a abril de este año la deuda a largo plazo era de 36 mil 243 millones 949 mil pesos, y según el Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de este año, todavía faltan mil 354 millones de pesos a pagar a capital en este año. Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resiliency.