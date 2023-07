TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Isabel Torres, madre de Cassandra Isabel, " levantada" hace siete meses por hombres armados en el municipio de Berriozabal, aseguró que la joven de 18 años fue víctima de desaparición forzada por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La madre dijo que cuando ha llegado a la Fiscalía General a preguntar por el caso, si hay algún avance en las investigaciones, "me dicen que ellos no fueron , pues yo digo que fue una desaparición forzada".

Ellos, los agentes, el día de la desaparición, el 17 de diciembre de 2022, "se presentaron como Fiscalía, con camionetas blancas con chalecos tácticos que decían Fiscalía General del Estado".

Ocurre, que "dicen que no, que tal vez fue la delincuencia organizada, pero sabemos que la Fiscalía hace también levantones, se han visto videos donde ellos operan así, han levantado mujeres y hombres aquí en Tuxtla Gutiérrez", acusó.

Luego, agregó Torres, "se lavan las manos diciendo que ellos no fueron, después sale su comunicado que sí fueron, pero ministeriales que estaban haciendo como que un operativo, sabemos que ellos así trabajan".

El día del rapto, los sujetos armados ,"unos 20 o 30"llegaron al salón de fiesta Tierra Bonita del municipio de Berriozabal, vecino de Tuxtla Gutiérrez, y llevaron a la joven de 18 años,madre de un niño de 4 años.

Con Cassandra Isabel Arias Torres fueron "levantados " también su novio, además de su tío y un tecladista musical, estos dos últimos " fueron liberados al día siguiente con amenazas de que no debían denunciar.

Los dejaron cerca de las oficinas centrales de la Fiscalía Estatal en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, incluso "les entregaron 200 pesos para que pudieran movilizarse".

Con esa acción, añadió Isabel, "se da entender que esa dependencia está involucrada, porque, además tuvieron tanta libertad de cruzar tres retenes con cámaras, y después pasearse por Fiscalía y dejarlos ahí (liberados)"

"Son ellos, le hecho la culpa es de la Fiscalía que tiene a mi hija, y no la delincuencia organizada" dijo en entrevista durante el bloqueo realizado la tarde de este sábado en la avenida central, a un costado del palacio de gobierno estatal, en el tercer día de protestas para exigir la localización y aparición con vida de Cassandra Isabel, quien en su vivienda tenía un negocio de colocación de uñas estéticas.

La Fiscalía, acusó Isabel, no investiga el caso. "No sé si están escondiendo cosas porque pedí la carpeta de investigación y no me la entregan completa".

Aquel día las tres camionetas con los captores, señaló, pasaron tres retenes donde se tienen cámaras, pero en el de Berriozabal "dijeron que no sirven, del retén de La Pochota, me dan fotografías de los lados de las camionetas. Pido las fotografías digitalizadas,me las dan distorsionadas ¿A quien encubren?", cuestionó.

"¿Qué es lo que esconde Fiscalía?,no tenemos información de Fiscalía , lo único que dice es que siguen investigando, revisando cámaras , pero sabemos que además no hacen su trabajo, no tienen la capacidad para realizar su labor", expuso.

Las protestas por Cassandra Isabel iniciaron el lunes con un marcha de familiares, activistas y amigas que salieron del Puente de Colores, en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez, al centro. Reclamaron con lonas y pancartas alusivas a la joven.

Los familiares de la desaparecida y algunos colectivos feministas acordaron que diariamente realizarán una marcha semejante, porque la desaparición de Cassandra Isabel fue "una desaparición forzada".

"No voy a descansar hasta que mi hija me la presenten con vida , porque ya son siete meses, y entonces , el gobierno,pues claro que la tiene, así como tenían a Nayeli y la presentaron con vida", afirmó la madre, ha recalcado la madre.

Asimismo ha cuestionado también; "estoy pidiendo que la busquen, pero no lo hacen!; entonces, ¿qué tengo qué hacer, tengo que secuestrar personas , tengo que secuestrar a policías para que me puedan entregar a mi hija?".



