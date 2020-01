Los empresarios consideran ilegal alza a impuestos

Tijuana.— Las cúpulas empresariales de Baja California no sólo rechazaron el aumento a los impuestos sino que acusaron al Congreso del estado de hacerlo en medio de una sesión extraordinaria llena de ilegalidades, que tuvo lugar la noche del 31 de diciembre, cuando las familias celebraban.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, dijo que en la prisa por aprobar esta nueva Ley de Ingresos pasaron por alto varios aspectos de los que se advierten violaciones a la Constitución local, y particularmente los derechos de los contribuyentes.

Aseguró que no se respetó el debido proceso, al no discutirse en comisiones y pasar directo al pleno para su aprobación. Además, se invadió la esfera de competencias legislativas, que son reservadas

al Congreso de la Unión y no a

las entidades.

Por su parte, los habitantes de Baja California se dijeron engañados por el aumento a los impuestos.

“Yo pienso regresar a comprar gasolina en Estados Unidos”, declaró Javier, un cocinero en una de las zonas turísticas de Tijuana, quien dice que solía cruzar la frontera a San Diego cada semana para llenar el tanque de combustible. “Dejé de hacerlo cuando bajó el precio, pero volveré a las filas”.

Además, se incrementaron los impuestos a combustibles, hoteles, moteles, casas de empeño, impuesto sobre nómina y a plataformas digitales de hospedaje.

Hubo un aumento de 5% sobre la base gravable de la venta del gas natural o derivados y 2.5% sobre la venta de gasolina o derivados del petróleo, explicó el legislador morenista Juan Manuel Molina en su intervención en el pleno.

Otro fue el incremento de 5% a las plataformas de hospedaje, como Airbnb, y otro de 5% y 7% a hoteles y moteles en el estado.

Antonio Márquez, dueño de un departamento que alquila, dijo que desconoce cómo esto afectará a su bolsillo. “Supongo que voy a subir el costo”, reconoció.

Los diputados de la fracción de Morena, que cuentan con la mayoría dentro del Congreso estatal, aceptaron la propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valadez, del mismo partido.