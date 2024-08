Tlaxcala.- El presidente municipal de Nanacamilpa, Tlaxcala, Oswaldo N., fue hallado sin vida dentro de su vivienda a unas horas de concluir su administración y entregar el Gobierno municipal a su sucesor, Arón Vargas Ángel; aparentemente, el alcalde se habría suicidado.

Las corporaciones policiales reportaron su deceso entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, luego de que sus familiares solicitaron apoyo debido a que lo encontraron sin vida y con un arma de fuego a su lado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que a través del Ministerio Público inició una carpeta de investigación, derivado de una llamada al Número de Emergencias 911 que reportó el hallazgo del cuerpo de Oswaldo N., sin signos vitales en la colonia Obregón, de Nanacamilpa.

“Ante este hecho, elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía de Investigación arribaron a la zona y realizaron los protocolos de levantamiento, así como, los actos de investigación correspondientes”, indicó en un comunicado de prensa.

De acuerdo con reportes policiales, en los primeros minutos posteriores a la solicitud de auxilio, la madre de la víctima expuso ante los elementos policiales que Oswaldo N. enfrentaba algunos problemas personales y con su pareja, de ahí que ella advirtió un posible suicidio.

No obstante, la FGJE remarcó que mantiene la investigación correspondiente para confirmar o descartar las versiones de los familiares.

Horas antes de su muerte compartió en sus redes sociales un mensaje en el que señaló que las personas no son perfectas y que una sola persona no podrá hacer el cambio.

“Un pueblo no puede solo, en compañía tuya se pueden lograr muchas cosas y sé que lo impulsarán para salir adelante, una persona no podrá hacer el cambio, pero con tu ayuda sí es posible. Sabemos que hay personas que piensan diferente, no todos somos perfectos”, publicó en Facebook.

Oswaldo N. fue presidente municipal de Nanacamilpa, municipio de la zona poniente de Tlaxcala, donde fue electo en la elección de 2021 con la bandera del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El 31 de agosto concluiría su administración en el Gobierno municipal; es decir, que su muerte ocurrió unas horas antes de la sesión solemne en la que entregaría el cargo a su sucesor, Arón Vargas Ángel, del Partido Acción Nacional (PAN).

Fue hallado sin vida por sus familiares pasadas las 23:00 horas del jueves y las diligencias de levantamiento de su cadáver concluyeron en la madrugada de este viernes. Su cuerpo tenía un impacto por proyectil de arma de fuego y sangre a la altura de la cabeza; además, junto a él había un arma con la que presuntamente se quitó la vida.

Desde la iglesia católica de ese municipio hasta personajes de la política local lamentaron el fallecimiento del ya extinto presidente municipal.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.













