Liberan a un grupo de trabajadores retenidos en un predio de Mérida, Yucatán

Mérida.- Mediante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) efectuado en el suburbio de San Sebastián permitió la detención de individuos que retenían contra su voluntad a un grupo de trabajadores al parecer foráneos.

De acuerdo con la denuncia de uno de los afectados, sus empleadores los obligaron a extender indefinidamente el horario laboral y no les permitían salir del predio.



El denunciante se evadió durante la madrugada de este martes y acudió directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer la denuncia.

Expresó que dos de sus compañeros trabajadores eran sometidos a malos tratos y qué temía por sus vidas.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con los elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), acudieron de inmediato al lugar.



Detuvieron a sujetos que estaban por abordar sus vehículos para huir y brindaron auxilio a la gente que estaba en el interior del domicilio.

Debido a que se trata de una investigación en proceso no se dio a conocer más detalles sobre el operativo. No obstante y de manera extraoficial se supo que las gentes retenidas podrían ser foráneas, es decir, que bajo alguna circunstancia llegaron a Yucatán y no era su objetivo permanecer en la entidad.

afcl