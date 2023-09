Alejandro Galván Araiza, jefe de gabinete en Tepic, Nayarit, fue liberado tras su detención durante un cateo por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado a la casa de la alcaldesa Geraldine Ponce el pasado viernes.

En una transmisión en vivo la madrugada del sábado, Galván Araiza agradeció a quienes lo acompañaron en su salida del Cereso y estuvieron al pendiente de él. Asimismo, aseguró que continuará trabajando.

Alcaldesa de Tepic denuncia detención de Alejandro Galván

Cabe recordar que el viernes 8 de septiembre, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, documentó la detención de Alejandro Galván, su jefe de gabinete, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit, por el delito de violencia familiar.

En el video se escucha a la alcaldesa mencionar “es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra gente de mí, de mi gabinete, mis funcionarios, porque, pues, no sé qué es lo que piense, simplemente he trabajado también y aquí están en este momento llevar al jefe de gabinete”.

Agentes ministeriales de Nayarit detuvieron, en casa de la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, a su jefe de gabinete por presunta violencia familiar.



Ella acusa al gobernador Miguel Navarro de hostigamiento.

pic.twitter.com/D5k5P4CDAG — Samuel Cuervo (@SamuelCuervo) September 8, 2023

Alejandro Galván denuncia robo con violencia a su casa

Días antes de su detención, el jefe de Gabinete de Tepic denunció la irrupción de un grupo armado a su casa.

Detalló en una publicación en Instagram, que los sujetos burlaron la seguridad del fraccionamiento donde vive, además de que amenazaron y lastimaron a sus seres queridos al atarlos de manos y pies.

“Se llevaron un dispositivo de grabación con imágenes de su incursión, pero había otras cámaras independientes al sistema central que pudo captar con mayor claridad el suceso”, explicó.

"Si algún día desaparezco o me encuentran muerto, ya saben quién fue”; Galván Araiza denuncia amenazas del gobernador

De igual manera, en otro video, acusó al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, de haberlo amenazado de muerte y acusarlo de deudor alimentario por negarse a reconocer como hija a una menor.

“Temo por mi vida y la de mi familia, desde aquí le pido al presidente Andrés Manuel López Obrador, Fiscalía General de la República que tomen cartas en el asunto […] Hago responsable a Miguel Ángel Navarro si algo me pasa a mi o a mi familia […] Si algún día desaparezco o me encuentran muerto, ya saben quién fue”, denunció.

Las acusaciones de dieron luego de que Galván Araiza difundiera un audio de una mujer que se identifica como abuela de la menor presuntamente no reconocida por el jefe de Gabinete, en el que le pide ayuda al gobernador, a lo que este le responde “si me lo pide yo lo mando al infierno”.

Palabras que fueron tomadas como amenaza en su contra por Galván Araiza.

Al inicio del video explica que el gobernador lo ha acusado de diversos delitos. Incluso señaló que la Fiscalía advirtió que giraría órdenes de aprehensión en su contra por lavado de dinero, ser prestanombres del exgobernador Ney González y ahora por deudor alimentario.

“Dijeron hace algunos meses que tenían carpetas de investigación por esos y otros delitos, me han buscado por hasta debajo de las piedras y ninguno pudo ser comprobado, no encontraron nada y ni van a encontrar nada, simplemente porque soy una persona honesta, jamás he participado en una actividad ilícita, lo que tengo me lo he ganado a base de un trabajo honesto”, aseguró.

Sobre las acusaciones como deudor alimentario, dijo, se le señala de no reconocer como su hija a una menor. Al respecto, aseguró que en alguna ocasión contactó a la madre de la niña para ofrecer de manera voluntaria hacerse una prueba de ADN; sin embargo, señaló que la mujer no aceptó.

rmlgv