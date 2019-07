Liberan 2 mil 291 crías de tortuga marina en Yucatán

Mérida.- Voluntarios y personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno de Yucatán liberaron 2 mil 291 crías de tortugas marinas como parte del programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina, implementado por el mismo ejecutivo estatal.

“Con el apoyo de 60 voluntarios se implementó el programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina, con el que se ha generado mayor conciencia y participación de la ciudadanía en el cuidado y respeto de esta emblemática especie, así como del medio ambiente”, señaló Sayda Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Subrayó que, aunque oficialmente este período inició en el mes de abril, los recorridos, la vigilancia y las jornadas de sensibilización se han realizado desde enero, lo que ha permitido que la población haga suya esta estrategia.

“Hemos impartido pláticas de sensibilización a las personas que visitan o viven en la costa para que, en caso de que vean una tortuga, den aviso a la autoridad, no se acerquen al ejemplar, respeten el nido y cuiden que la gente no se lleven los huevos.

"Este esfuerzo se está fortaleciendo con el trabajo de los grupos voluntarios que nos apoyan, que desde el inicio del programa han estado participando de manera muy activa”, puntualizó.

El esquema cuenta con tres campamentos instalados en Sisal, Telchac Puerto y Dzilam de Bravo, en los que colaboran el Club de la Tortuga A.C. y el Club de la Tortuga, ambos de Telchac Puerto, Kanan Áak de Dzilam de Bravo, Áak Kuch Kin de Progreso y Voluntarios de Sisal, informó la funcionaria.

A la vez dijo que, mediante recorridos de personal técnico de la SDS y de estas asociaciones, así como reportes de la gente, se logra la oportuna localización de los nidos en las playas. Los nidos que se encuentran en riesgo son reubicados en los corrales de incubación en los que, tras 60 días aproximadamente, las crías eclosionan y son liberadas.

“Hasta el momento contamos con 511 nidos in situ, los cuales están ubicados en nuestros campamentos: 124 en Sisal, 352 en Telchac y 35 en Dizlam, mientras que tenemos 46 en resguardo de nuestra Secretaría, siendo un total de 6 mil 530 huevos sembrados en corral”, indicó.

Manifestó entre otras cosas que, previo a cada liberación, se brinda una plática sobre las tres especies de tortugas que arriban a Yucatán: blanca, caguama y carey, siendo ésta última la más común en nuestras costas. En estas charlas pueden participar empresas, escuelas, organizaciones y vacacionistas.

Nuevamente, la funcionaria recomendó no acercarse a la tortuga, pues cuando percibe movimiento puede asustarse y regresar al mar sin haber depositado sus huevos, también recomendó no tomarle fotos con flash y mantenerse a una distancia mínima de 10 metros para no perturbar el área de anidación.

También se invitó a las personas cuyas casas están frente al mar a mantener sus faros externos apagados o dirigidos hacia abajo, con el fin de no despistar a las tortugas que salen a depositar sus huevos.

etp