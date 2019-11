Mérida, Yucatán.- Aunque parecía que se había logrado un consenso para presentar una iniciativa para erradicar los torneos de lazo en Yucatán, todo parece indicar que el diputado del partido Verde Ecologista de México, Harry Rodríguez Botello, tendrá que esperar, pues cuatro de los legisladores que habían externado sus intenciones de aprobarla, se “echaron para atrás”.

Luego de darse a conocer que este fin de semana una yegua preñada fue destripada durante un torneo de lazo que se realizó en el municipio de Umán, reconoció que, mientras la mayoría de los diputados no confirmen sus intenciones de apoyar esta iniciativa, no la presentará, pues, “no queremos confrontar a la sociedad, porque es un tema muy polémico, no tiene razón de ser presentarla si no hay un consenso”, apuntó.

Expresó que este tipo de casos solamente colocan a Yucatán “como una manchita”, pues si bien se encuentra a la vanguardia en distintos rubros, en el caso de maltrato animal es uno de los peores casos que aún no tienen solución.

Rodríguez Botello manifestó que esta práctica se debe erradicar por completo, pues, además de atentar contra la integridad de los animales, también es un ‘nido’ para la venta de alcohol adulterado y droga en presencia de menores de edad.

“Es un gran negocio para los alcaldes y empresarios, pues los usos y costumbres no tienen nada que ver en esto, es un gran escudo, pero la realidad es que es un tema de dinero y no lo van a querer soltar tan fácil”, denunció el diputado local del PVEM.

Según datos proporcionados, los municipios al interior del Estado registran mayor cantidad de torneos de lazo, a los que calificó como “un nido de sangre”, y es que explicó que, si bien en otras partes del país se realizan, es en muy contados lugares donde permiten esta agresión contra los caballos.

“Sin duda es muy complicado tratar los temas de maltrato animal en este estado, pero lo vamos a seguir intentando, señaló.

vare