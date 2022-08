¿Le apuestan a la corcholata equivocada?

Desde Tabasco, nos platican que, a pesar de que aún no hay un proceso de selección para el candidato de Morena a la gubernatura, hay funcionarios como la secretaria para el Desarrollo Energético, Sheila Cadena Nieto (Morena) o los legisladores locales guindas Jesús Selván García y Jorge Bracamontes que andan “como si nada” promoviendo al director de Fonatur, Javier May Rodríguez, quien aspira a la gubernatura de la entidad. Sin embargo, nos comparten que “no le han medido bien el agua a los camotes”, pues no esperaron a ver a los demás aspirantes, ya que, nos dicen, don Javier no es el preferido de la dirigencia nacional, por lo que al final podrían llevarse una sorpresa. ¡Ouch!

Quiere edil zafarse de aliado

El que anda “sudando la gota gorda” en Sinaloa, comentan, es el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros (Morena), pues busca ser más “luz” de Morena y “oscuridad” del Partido Sinaloense (PS), aliado con el que llegó al ayuntamiento. Nos explican que don Gerardo hizo cambios en su gabinete y dejó fuera a la directora de Educación, Alma Marién Fierro Arroyo, y al director de la Juventud, Rodolfo Ramos Monreal, ambos del PS, por lo que en su defensa brincó la diputada local Elizabeth Chía Galaviz (PS), quien le recordó diplomáticamente que, en política como en la vida “los acuerdos se cumplen o su acción se interpreta como un rompimiento total”. ¡Qué poético!

Juicio político con lentes de sol

Quien “ni suda ni se acongoja” por el juicio político en su contra, nos comparten, es el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado (PAN), pues se encontraba “muy Agustín” en las playas de Mazatlán, Sinaloa. Nos relatan que don Javier se fue unos días a vacacionar para festejar su cumpleaños y fue el lunes cuando, en la orilla del mar, se enteró del juicio, pero decidió tomarlo con calma. Nos dicen que fue hasta el jueves cuando señaló que el proceso es una represalia por combatir la corrupción en su administración y que utilizará esta situación como una oportunidad para desenmascarar a quienes, dijo, han generado una campaña de desprestigio en su contra. Lo dejó bravo la playita.

Lo bueno es que son familia...

En Hidalgo, a quien “se le hizo bolas el engrudo”, nos platican, fue al secretario de Turismo estatal Eduardo Baños Gómez (PRI), pues los nervios lo traicionaron durante una audiencia judicial. Nos recuerdan que don Eduardo mantiene un litigio contra Lucio, su hermano, quien está en la cárcel acusado de amenazas, pero en la audiencia, al testificar, don Eduardo no pudo ubicar ni el lugar ni la fecha ni donde presuntamente ocurrieron las amenazas por las que levantó la denuncia. Nos indican que don Eduardo no es muy apreciado, pues su familia lo acusa de falsificar la firma de su padre para quedarse con una herencia y utilizar sus influencias para salir impune y meter a su hermano en la cárcel. ¡Caín, qué has hecho!